Maroc: Artisanat - Coup d'envoi du Salon international 'Morocco carpet and flooring trade show'

Casablanca — Le coup d'envoi de la deuxième édition du Salon international "Morocco carpet and flooring trade show" a été donné, mercredi à Casablanca, en marge de l'ouverture de la 8ème édition de la Semaine Nationale de l'Artisanat (SNA).

Ce salon professionnel, dont l'inauguration a été marquée par la présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et de nombreuses personnalités marocaines et étrangères, a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire des artisans et de faciliter leurs échanges avec des acheteurs et des prescripteurs nationaux et internationaux.

Alors que la première édition a été exclusivement réservée aux tapis artisanaux faits main, la présente édition, qui se poursuit jusqu'au 02 mars, a été élargie pour inclure une variété de produits de revêtement, tels que le zellige, le bois, le marbre, entre autres.

L'événement met à l'honneur le talent et l'expertise des artisans marocains, transmis de génération en génération, à travers une sélection de produits faits main qui reflètent les nouvelles tendances.

Les deux premiers jours du Salon seront réservés aux professionnels du secteur tandis que les deux derniers seront ouverts au grand public pour découvrir la sélection de produits exposés.

A cette occasion, le directeur général de la Maison de l'Artisan, Tarik Sadik, a affirmé que la foire du tapis est un événement incontournable qui attire des visiteurs du monde entier ainsi que des exposants de différentes régions du Maroc, notamment Fès, Tanger et Marrakech.

Pour les exposants qui ne sont pas en mesure de participer à l'événement, des visites dans leurs ateliers sont programmées pour mettre en avant leurs produits, a-t-il assuré, notant que cette initiative vise à assurer une représentation équitable et complète des artisans et de leurs créations.

"Ces rencontres revêtent une grande importance pour les professionnels du secteur afin de suivre la dynamique actuelle de l'artisanat marocain", a relevé M. Sadik.

La 8ème édition de la Semaine Nationale de l'Artisanat, organisée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, attire plus de 350 participants de vingt pays différents, confirmant ainsi l'attrait international pour l'artisanat marocain.

Placée sous le thème "L'artisanat, un levier de développement au service du rayonnement et de la protection des patrimoines matériel et immatériel", la SNA offre aux artisans marocains l'opportunité de rencontrer des acheteurs professionnels, des prescripteurs, des architectes, des designers et des représentants de grandes enseignes et centrales de distribution internationales à travers divers événements et activités.