Sénégal: Les Émirats arabes unis font de la lutte contre les crimes financiers 'une priorité absolue'

Dakar — Les Émirats arabes unis, décidés à faire de la lutte contre la criminalité financière "une priorité absolue", comptent batailler à tous les niveaux pour pérenniser les acquis dans les années à venir, assure un communiqué reçu de l'ambassade de ce pays du golfe Persique à Dakar.

"Les Émirats s'engagent de façon plus accrue à lutter contre les crimes financiers, par l'adoption des normes internationales les plus élevées, en matière de contrôle et de transparence financière, conformément à une approche intégrée, qui soutient la position des [pays] en tant que hub financier mondial", lit-on dans un communiqué.

Cette perspective inclut "l'achèvement de l'évaluation nationale des risques, l'élaboration de la prochaine stratégie nationale, le renforcement des capacités nationales dans les secteurs public et privé", ainsi que l'élargissement des partenariats régionaux et internationaux.

"Tout ça, dans le sens de renforcer la sécurité économique et financière du pays, son cadre règlementaire et sa présence internationale en tant qu'acteur international actif dans la lutte contre la criminalité financière", note le communiqué.

Les Émirats arabes unis assurent qu'ils "resteront engagés à prendre toutes les dispositions nécessaires dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de préserver le système financier national et garantir la sécurité et la transparence financières".

Quinze recommandations

Selon le communiqué, ils ont rendu publique cette position à l'issue de l'assemblée générale du Groupe d'action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tenue du 19 au 23 février à Paris.

À cette occasion, les Émirats arabes unis ont annoncé avoir fini de mettre en oeuvre les 15 recommandations soumises aux pays membres du GAFI, dans le cadre de son plan d'action national relatif à la lutte contre la criminalité financière.

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, également président du Haut Comité de supervision de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a salué ce "succès".

Ce résultat, dit-il, est "le fruit des efforts soutenus et combinés, fournis par les ministères et les institutions gouvernementales, tant au niveau fédéral que local, pour achever le plan d'action national dans les meilleurs délais".

"Les Émirats arabes unis continueront de travailler en parfaite intelligence avec les partenaires internationaux et les autres organismes spécialisés", pour "asseoir davantage [leur] position au sein du système financier mondial, par le renforcement du système de contrôle et l'amélioration du cadre législatif et juridique, tant au plan national qu'au niveau international", a-t-il insisté dans des propos rapportés par le communiqué.