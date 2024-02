Sénégal: Macky Sall demande la poursuite de 'l'accélération' de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de la protection civile

Dakar — Le chef de l'Etat a demandé mercredi la poursuite de "l'accélération de la mise en oeuvre territoriale de la Stratégie nationale de la Protection civile", en liaison avec les entités concernées, dont les collectivités territoriales, les autorités administratives déconcentrées et les communautés.

Macky Sall, présidant la réunion du Conseil des ministres, "a rappelé les réalisations notables constatées, pour renforcer la transformation et la montée en puissance de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), dont la présence territoriale, les équipements, les ressources humaines et la doctrine d'intervention ont été améliorés de façon significative depuis 2012".

"Dans cet élan, le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre, auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la Protection civile et de la Sécurité de proximité de poursuivre l'accélération de la mise en oeuvre territoriale de la Stratégie nationale de la Protection civile en liaison avec les collectivités territoriales, les autorités administratives déconcentrées, les acteurs privés et les communautés", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat a signalé, à ce sujet, "l'importance de veiller à la sécurité civile des établissements recevant du public, des marchés, espaces commerciaux et édifices publics notamment, mais également à l'audit et aux contrôles systématiques des bâtiments menaçant ruine, ainsi que des établissements et infrastructures classés".

Selon la même source, le président de la République est par ailleurs "revenu sur le désenclavement de la région naturelle de Casamance et de la liaison maritime Dakar- Ziguinchor".

Il a demandé "au Premier ministre de prendre avec les ministres concernés toutes les dispositions urgentes et adéquates en vue d'accélérer le développement des systèmes de transport terrestres, maritimes et aériens desservant les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor".