Sénégal: Carême et ramadan - Macky Sall demande au gouvernement de veiller à un approvisionnement correct des marchés

Dakar — Le président de la République a évoqué la nécessité, mercredi, en Conseil des ministres, de veiller à un approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité à des prix accessibles pour les consommateurs, pendant le carême et le ramadan notamment.

"En cette période de carême et, très prochainement, de ramadan, le président de la République a relevé l'impératif de veiller à l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits de première nécessité à des prix accessibles aux populations", écrit le ministre du Commerce et parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.

Il ajoute que Macky Sall "a souligné l'importance de la mobilisation des services de l'État dans le cadre du contrôle économique notamment, pour assurer l'application stricte des prix homologués".

Le communiqué du Conseil des ministres annonce que "le président de la République a invité [...] le ministre chargé du Commerce à poursuivre des concertations rapides avec les acteurs [...] du commerce", pour "anticiper et juguler toute tendance ou risque de spéculation sur les marchés".

Concernant les droits des consommateurs, "le président de la République a rappelé ses orientations et les efforts fournis par l'État avec l'application de la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection des consommateurs".

"Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre du Commerce [...] de faire le point sur l'état d'application des mesures économiques et sociales de lutte contre la vie chère adoptées en novembre 2022 et la politique de maîtrise des prix des denrées de consommation courante".

Macky Sall a évoqué, selon le communiqué du Conseil des ministres, "l'urgence d'asseoir une stratégie de renforcement des droits des consommateurs dans le contexte de l'organisation de la Journée internationale des droits des consommateurs, le 15 mars 2024".