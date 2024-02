Ile Maurice: Pas de demi-finales pour les équipes rodriguaises d'Olympique Montagne Goyaves et Oranges

Il n'y aura pas de représentants de la République de Maurice en demi-finales du 28e Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) ce vendredi à Madagascar. Les derniers espoirs se sont envolés avec les éliminations des équipes rodriguaises d'Olympique Montagne Goyaves et d'Oranges Club sportif d'Amitié.

C'est après un match marathon d'une durée de deux heures et 30 minutes qu'Olympique Montagne Goyaves a courbé l'échine devant les Malgaches de COSFA. Le finaliste malheureux de l'édition 2023 pourra nourrir des regrets car il manqué une balle de match à 14-13 dans le tie-break. Dans la foulée, COSFA a repris l'ascendant pour crucifier la bande à Jursley Jean, 16-14. Un scenario amer pour Hensley Casimir et ses coéquipiers d'autant qu'ils avaient réalisé une bonne entrée en matière en remportant le set initial 25-23.

Mais ensuite, COSFA s'est repris pour empocher les deux manches suivantes, 25-20 et 25-22. Montagne Goyaves n'a pas baissé les bras et a remporté le quatrième set, 25-20. Les Rodriguais ont mené au score dans le set décisif mais ont fait preuve de trop de précipitation par moments. « Nous avons commis beaucoup de fautes directes. L'équipe malgache a été plus constante. Notre adversaire a joué son volley-ball. Le volley malgache est toujours difficile à gérer. Malheureusement, nous perdons au tie-break. Je suis déçu car nous aurions pu faire mieux », a regretté le coach d'OMG, Jursley Jean.

Dans l'autre quart de finale joué plus tôt, le double tenant du titre, le Tampon Gecko Volley, a obtenu son ticket pour les demi-finales, en disposant d'une autre équipe réunionnaise, le VBC Saint-Leu, en trois sets secs, 25-16, 25-19 et 25-23. Et ce, malgré les 19 points inscrits par le Rodriguais Kevin Larose.

En féminin, Oranges n'a pas fait le poids face au Tampon Gecko Volley. Les protégées de Guillaume Valentin, invaincues en poule, ont poursuivi sur leur lancée victorieuse en pliant l'affaire en trois sets et 1h15 de jeu, 25-13, 25-16 et 25-23.

Dans le dernier quart de finale féminin, c'est le dernier représentant de Madagascar en lice, la Gendarmerie Nationale, qui l'a emporté face à City Ladies. Pourtant, ce sont bien les Seychelloises qui ont mieux débuté en remportant le premier set sur le score de 25-22 mais les Malgaches ont renversé la vapeur remportant les trois manches subséquentes, 25-10, 25-19 et 25-18. Les demi-finales féminines qui se tiendront ce vendredi opposeront d'une part, Anse Royale des Seychelles à la Gendarmerie Nationale et d'autre part, le Saint-Denis Olympique VB au Tampon Gecko Volley dans un duel 100 % réunionnais.

Des matches de classement pour les 9e-16e places ont aussi été disputés mercredi. Nos compatriotes du Port-Louis Fire Star ont essuyé un nouveau revers, cette fois face à la Mutuelle Assurance Malagasy en trois sets, 24-26, 24-26 et 18-25. ASI (Madagascar) est difficilement venu à bout de Zamfi de Mayotte en cinq sets, 25-18, 24-26, 25-15, 26-28 et 16-14. En féminin, les Seychelloises de Premium Cobras ont disposé sans mal des Réunionnaises du VC Cote Ouest en trois manches, 25-13, 25-20 et 25-18.