Madagascar: OMC / ITC - Un fonds de 50 millions USD pour les exportatrices dans l'économie numérique

La directrice générale de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce), Ngozi Okonjo-Iweala, prône la re-mondialisation pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales tout en favorisant l'inclusion des pays pauvres laissés pour compte par la première vague de la mondialisation.

Pour ce faire, l'OMC a travaillé en partenariat avec l'ITC ou le Centre du Commerce International pour lancer un fonds mondial d'une valeur de 50 millions USD servant à aider les entreprises dirigées par des femmes exportatrices dans l'économie numérique (WEIDI). Cela permettra aux femmes entrepreneures dans les pays en développement et les pays les moins avancés comme Madagascar d'adopter des technologies numériques tout en développant leurs activités en ligne.

En effet, « L'avenir du commerce international est numérique et vert. Il doit être également inclusif. Le commerce numérique, plus particulièrement le commerce des services numériques connaît la croissance la plus rapide, à raison de 8% en moyenne depuis 2005. Et à l'ère du numérique, ceux qui ont été laissés pour compte lors de la première vague de mondialisation, auront la possibilité d'en profiter maintenant. Les jeunes et les femmes en Afrique ont montré qu'ils sont capables de tirer profit de ces opportunités. Certes, le continent ne représente que 1% du commerce des services numériques dans le monde, mais je considère qu'il s'agit d'une opportunité à saisir », a fait savoir la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, lors du lancement officiel de ce fonds mondial dans le cadre d'une conférence sur les femmes et le commerce organisée dernièrement au Centre National des Expositions d'Abu Dhabi (ADNEC).

Au-delà des frontières

Et elle ajoute que la numérisation offre des opportunités sans précédent pour renforcer l'autonomisation des femmes entrepreneurs, uniformiser les règles du jeu et favoriser une croissance inclusive. Pour sa part, le ministre d'Etat au Commerce Extérieur des Émirats arabes unis, Thani Ahmed Al Zeyoudi, qui plus est le président de la Conférence ministérielle de l'OMC (CM13), a annoncé que les Émirats arabes unis vont allouer 5 millions USD pour les exportatrices dans l'économie numérique. C'est ainsi le premier donateur qui constitue ce fonds mondial. En effet, « l'autonomisation des femmes dans le commerce est essentielle pour libérer tout le potentiel de nos économies », a-t-il soulevé.

En outre, ce nouveau fonds permettra aux femmes entrepreneures de trouver le capital dont elles ont besoin pour transformer leurs idées en entreprises prospères et en pleine croissance. Ce n'est pas tout ! « Les femmes dans les pays en développement ne cessent d'évoquer que l'accès au financement constitue un obstacle majeur au commerce. Grâce à ce nouveau fonds, elles disposeront des ressources dont elles ont besoin pour développer leurs activités au-delà de leurs frontières et ce, en ligne », a déclaré Pamela Coke-Hamilton, la directrice exécutive de l'ITC.

À la demande des femmes entrepreneures

Ce fonds pour les exportatrices dans l'économie numérique ou WEIDI sera ainsi ouvert à la demande des femmes entrepreneures au cours du deuxième trimestre de 2024. Des informations sur les modalités de candidature seront diffusées prochainement, a-t-on appris. Il est à noter que plus de 200 femmes entrepreneurs issus de 60 pays ont participé à cet événement de haut niveau organisé par l'OMC avec le Centre de Commerce International.

Les participants ont discuté par ailleurs de solutions concrètes face aux défis auxquels elles sont confrontées. Les possibilités d'accéder aux nouveaux marchés dans un système de commerce international de plus en plus vert et numérique ont également été explorées. Elles ont en même temps bénéficié des formations dispensées par des experts de l'ITC, de Visa, de DHL, de Sidley Austin et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.