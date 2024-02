Madagascar: Old school - Le retour, le mot préféré des grandes vedettes d'antan

Les anciens ont tendance à revenir sur la scène musicale. Depuis la fin de l'année 2023, les Zoky annoncent leur retour. Certains organisent des concerts un peu partout pour voir s'ils sont encore admirés par le public. « Qu'ils produisent ! D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour chanter. De plus, les chansons de nos jours ne sont pas tellement agréables à entendre. Les voix sont truquées », a affirmé Rindra Rainarivo. En effet, selon plusieurs aficionados des old school, actuellement, les chanteurs prononcent tous les mêmes mots et égrènent des notes similaires.

Alors, tout est uniforme. À la radio, il n'y a que les titres et les noms des artistes qui sont différents. Les mélodies sont quasi semblables. À la télé, les clips ont également la même mise en scène puisque les idées émanent de quelques réalisateurs. En résumé, les auditeurs en auraient assez de la digitalisation de la musique. Les téléspectateurs auraient l'impression de voir les mêmes scénarios. Décidément, les monstres sacrés sortent de leur silence, veulent crier à nouveau car les zandry, ces petits frères de la new school auraient totalement dénaturé le cinquième art. Ils chantent avec passion, écrivent avec le coeur.

Mais sous un autre angle, ils veulent confirmer leur présence étant donné que les jeunes s'autoproclament rois et princes de quelque chose. « Nous sommes encore là », tel est le message. Toutefois, la musique évolue. Il serait intéressant de voir si les vieux savent fusionner le passé et le présent. Une formule que Jaojoby a utilisée pour se garantir la longévité. Le duo avec Lova en 2004 et son featuring avec la Diva de Toamasina, Denise, en 2020 en sont des preuves.

Effectivement, les jeunes et les aînés ont toujours collaboré. Mais la plupart du temps, les initiateurs ne trouvent pas de terrain d'entente. Par conséquent, la qualité n'est pas au rendez-vous. En somme, ce premier trimestre a été marqué par des annonces et des déclarations « old school ». Tout le monde attend de voir ce qu'ils vont donner à leur public. Vont-ils être à jour ? Ou seront-ils des conservateurs nostalgiques de leur gloire du passé ?