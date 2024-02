Madagascar: Moto Scooter 2024 - 12 championnats nationaux au programme

La Fédération malgache de motocyclisme (FMaM) promet une saison 2024 de Scooter explosive et pleine de sensations fortes avec un programme étendu et diversifié. Cette année, pas moins de 12 courses nationales sont au programme, soit deux de plus que l'année précédente et 6 trophées, réparties dans six villes à travers le pays. Avec cinq catégories différentes pour les scooters, dont la catégorie B, la catégorie 4 temps, la catégorie A, la catégorie catal et la catégorie féminine, la compétition s'annonce plus disputée que jamais.

Pour garantir une équité maximale, la FMaM a imposé des restrictions, limitant la participation d'un pilote licencié à seulement deux catégories simultanément. Harison Randriambololona, Secrétaire Général de la FMaM, déclare : « Notre objectif est d'éduquer et de sensibiliser tous les acteurs des deux roues au respect du code de la route pour réduire les accidents. Nous cherchons également à promouvoir le sport au sein des concessionnaires, des mécaniciens et des clubs, qui jouent un rôle crucial dans l'assurance des pilotes. Nous espérons également envoyer des représentants malgaches pour participer à des courses internationales, afin de défendre l'honneur de la Grande Île et de hisser le niveau global. »

La FMaM encourage les passionnés et les adeptes des deux roues à rejoindre un club adapté à leurs besoins. Parmi les clubs actifs dans le pays, on retrouve notamment le Red Dog Scoot (Antananarivo), le Scoot Racing Club (Antananarivo), le Royal Scoot (Antananarivo), l'Urban Extreme (Antananarivo), le MCM (Majunga), le Janga Moto Club (Majunga), le Scoot Mania (Ambositra), le FRC (Fianarantsoa), le BMC (Antsirabe), le Do Luck (Antananarivo) et le Real Scoot (Toamasina). Le coup d'envoi de cette compétition envoûtante sera donné le 10 mars prochain au CCI Ivato.