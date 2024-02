Madagascar: Conseil des ministres - Les généraux Deramasimanjaka et Rakotomalala nommés Chef d'État-Major des Armées et Commandant de la Gendarmerie

Une quatre-vingtaine de nominations aux hauts emplois de l'Etat ont été prises hier, à Iavoloha.

Malalatiana Mahanina Rakotoniaina

Elle est nommée Directeur Général des Projets Présidentiels (DGPP) auprès de la Présidence de la République. Sortante de l'ISCAM,INSCAE et de l'ENAM, elle était cadre supérieur chez Orange, Vivo Energy et Airtel Madagascar. Les autres nominations concernent 14 ministères. Entre autres et non des moindres, le Chef de l'Etat-Major des Armées (CEMA), le général de Division Deramasimanjaka Manantsoa et le Commandant de la Gendarmerie Nationale (COMGN), le général de Division Andriatahina Jean Herbert Rakotomalala.

Postes vacants.

Les deux hauts postes de commandement étaient devenus vacants après la double entrée dans le gouvernement des anciens CEMA et COMGN, en l'occurrence Sahivelo Monja Delphin et Andry Rakotondrazaka récemment promus au grade de généraux de Corps d'Armée. Le Secrétaire Général du ministère délégué en charge de la Gendarmerie Nationale a été aussi nommé hier, en la personne du général de Division, Hajaniaina Rasendralahy. Nomination également du général de Brigade Eric Ihajaniaina Randriantsara au poste de Directeur de la Planification, du Suivi et de l'Évaluation auprès du même ministère.

%

Régularisation

Concernant les autres ministères, il ne s'agit pas à proprement parler de nouvelles nominations dans leur intégralité mais en majeure partie de régularisation. Et ce, après les changements de dénomination des départements concernés comme le ministère de l'Intérieur avec une trentaine de nominations de Directeurs et de chefs de District. En revanche, il y a une vingtaine de nominations au sein du ministère de l'Economie et des Finances quoique la ministre et le ministère n'aient point changé. De même, le « spoil system » semble de mise au sein du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle avec le changement de ministre.

Antalya

Le reste des nominations aux hauts emplois de l'Etat concerne les Affaires étrangères ; la Justice ; la Décentralisation et l'Aménagement du Territoire ; l'Industrialisation et le Commerce ; la Population et Solidarité ; les Travaux Publics ; le Travail, l'Emploi et la Fonction Publique ; les Mines ; la Communication et la Culture. Par ailleurs, une dizaine de communications verbales a été effectuée lors du conseil des ministres présidé hier par le locataire d'Iavoloha. Juste la veille de son départ ce jour, pour la Turquie où se tiendra du 1er au 03 mars 2024 le Forum d'Antalya sur la Diplomatie.