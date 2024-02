Madagascar: Lutte contre les VBG - Rencontre de Mialy Rajoelina avec l'UNFPA

La Première dame, Mialy Rajoelina, réitère son engagement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les efforts dans ce sens seront poursuivis aux côtés de l'UNFPA.

Une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population, (UNFPA) Madagascar, conduite par la Représentante résidente Josiane Yaguibou, a effectué hier une visite de courtoisie auprès de la Première Dame de la République de Madagascar, et Championne de la lutte contre les violences basées sur le genre, Mialy Rajoelina. Cette rencontre revêt une grande importance car elle a permis d'échanger sur le programme prévu pour la célébration du 8 mars, journée Internationale des droits des femmes qui se tiendra dans la région Atsinanana. Par ailleurs, la Championne de la lutte contre les VBG réitère ses engagements fermes dans la lutte commune contre les violences faites aux femmes et aux enfants ainsi que la lutte contre le mariage précoce. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre positivement cette lutte, main dans la main.

Avancées

Des progrès significatifs sont réalisés dans cette lutte comme la mise en place du centre spécialisé pour la lutte contre les VBG à Mahamasina, accompagnée d'une formation professionnelle et de réinsertion des victimes, la collaboration fructueuse avec les instances publiques dont la Brigade Féminine de Proximité (BFP) et la gendarmerie nationale, mais également le Ministère de la Justice et bien d'autres encore. L'adoption des textes de loi en matière de violences basées sur le genre et la mise en place de la chaîne pénale, la sensibilisation des populations sur les violences basées sur le genre et leurs conséquences socio-économiques et sanitaires figurent également dans la liste des progrès enregistrés dans ce sens. Il convient de noter que le Fonds des Nations Unies pour la population fête ses 30 ans cette année.