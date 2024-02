Madagascar: Mois de mars, mois du Théâtre - Cie Miangaly Théâtre et Tropy Jeannette à l'affiche

Rallye-moi(s) Théâtre 7ème édition

Pour la septième fois consécutive, la Cie Miangaly Théâtre propose son festival annuel Rallye Mois(s) Théâtre à partir de demain jusqu'au 8 mars prochain. Pour ouvrir les festivités, une représentation théâtrale du conte « l'enfant et le tambour de nuit » ainsi que des jeux d'improvisations et une initiation à l'improvisation théâtrale sera proposée aux enfants de l'EPP Ambohimanga. Les enfants de l'école Île des Enfants Anosibe auront également droit à un conte et cette même initiation demain.

Des ateliers d'écriture de slam poésie et d'improvisations théâtrales sont également prévus ce dimanche au Smak Ambohimangakely. Si l'attention a été particulièrement mise sur les enfants durant cette édition, les femmes ne seront pas en reste puisque des activités seront spécialement organisées dans le cadre de ce festival le 8 mars prochain au Centre Germano Malagasy, avec notamment une séance de lecture de l'oeuvre intitulée « Martyr ».

La troupe jouera également Vanité sur les planches dans la soirée de cette journée des femmes. L'objectif du festival est, en rappel, de rallier les gens à l'art qu'est le théâtre, de montrer la dynamique artistique et culturelle locale et de créer un temps fort et fédérateur autour du théâtre contemporain, dont la journée mondiale est célébrée le 27 mars.

Tropy Jeannette à l'IFM

En parlant de temps fort justement, l'Institut Français de Madagascar (IFM) propose pour la première fois dans son programme éponyme, le théâtre.

Ainsi, en guise d'ouverture du festival Temps Fort Théâtre, l'IFM emmènera le public en immersion au coeur de la tradition théâtrale malgache le dimanche 10 mars prochain, à travers le spectacle FITIA MARO LOKO, un gala de chants théâtraux de la légendaire Tropy Jeannette.

Créée en 1929, cette troupe est née de la rencontre entre Andrianary Ratianarivo, un talentueux musicien, et Jeannette, jeune fille à la voix d'or. Tropy Jeannette se consacre principalement au théâtre classique malgache et compte une trentaine de pièces dans son répertoire, chacune agrémentée d'une quinzaine ou une vingtaine de morceaux majoritairement composés par son fondateur. Si elle a levé le pied pendant quelques années, la Tropy Jeannette n'a pourtant pas sombré dans la torpeur. Le renouveau s'opère régulièrement avec l'intégration de jeunes acteurs. Le flambeau se passe également entre les dirigeants. L'objectif ? Faire connaître le théâtre classique malgache à un public multi générationnel.