Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 14,61 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 28 février 2024

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 14,61 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 28 février 2024.

Cette capitalisation est passée de 7 894,078 milliards de FCFA la veille à 7 908,688 milliards de FCFA ce mercredi 28 février 2024.

Celle du marché des obligations est en baisse de 998 milliards, se situant à 10,288,490 milliards de FCFA contre 10 289,488 milliards de FCFA la veille.

La valeur des transactions a aussi régressé, en s'établissant à 286,370 millions de FCFA à 460,958 millions de FCFA le 27 février 2024.

Du côté des indices, on note une embellie. L'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,18% à 212,58 points contre 212,19 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une hausse de 0,19% à 106,93 points contre 106,73 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,33% à 99,69 points contre 99,36 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 1 695 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 5,67% à 1 585 FCFA), BOA Mali (plus 5,00% à 1 365 FCFA) et BOA Niger (plus 4,05% à 5 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 990 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,58% à 755 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 2,44% à 6 000 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,85% à 530 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 1,79% à 1 100 FCFA).