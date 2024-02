Madagascar: Santé - Les maladies mentales constituent un danger public

La maladie mentale se présente sous différentes formes. Le risque est très élevé pour que de nombreuses personnes en souffrent d'ici 2030.

Inquiétant. La santé mentale commence à affecter de plus en plus de Malgaches. Selon une récente enquête menée par l'association Rotary Malagasy dans la capitale, les chiffres sont préoccupants ; environ la moitié des riverains présentent une maladie mentale. Le professeur Lalatiana Andriamanarivo souligne également la gravité de la situation en raison des conditions de vie défavorables et des modes de vie adoptés. Par conséquent, cet ancien ministre et expert en santé constate que de nombreuses personnes demeurent encore vulnérables à cette maladie. « La maladie mentale est due à un mauvais mode de vie. Si cela ne change pas, cette maladie pourrait continuer à affecter un grand nombre de personnes », explique le professeur Lalatiana Andriamanarivo, hier, lors d'une interview. Un événement visant à promouvoir un mode de vie serein a réussi à attirer plusieurs personnes la semaine dernière.

D'ailleurs, la santé mentale ne concerne pas seulement les troubles mentaux, selon la compréhension de nombreux individus. « Elle englobe tout état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, d'apprendre et de travailler efficacement, et de contribuer à la vie de la communauté », explique le professeur. On peut notamment citer parmi les troubles mentaux le stress, la dépression, ainsi que les dépendances diverses. Ces états affectent la personne concernée tant sur le plan mental que dans sa progression dans la vie. Ils peuvent toucher des individus de tout âge, depuis les jeunes enfants dès l'âge de deux ans jusqu'à la vieillesse.

Déterminants de la maladie

Il existe plusieurs déterminants de la santé mentale, qui varient selon les individus. Cependant, cette maladie est due à divers facteurs. « Le rire est essentiel. Chacun devrait rire au moins 30 minutes par jour pour favoriser son bien-être. Après une conférence que j'ai animée la semaine dernière, j'ai constaté que plusieurs personnes ne savent pas comment rire, alors que c'est l'une des méthodes de prévention et de guérison des maladies », ajoute-t-il. Ce professeur conseille ainsi de rire au moins 30 minutes par jour pour aider le corps à faire face à diverses difficultés.

Par conséquent, il est crucial de changer personnellement de mode de vie. Cela peut se faire individuellement, en groupe ou en équipe, et cela doit être intégré dans notre quotidien. Les médicaments et les traitements pour les troubles mentaux ne sont pas accessibles à tous en raison de leur coût élevé et du manque de connaissances sur ces troubles. Les Malgaches semblent peu concernés par ces maladies, alors même que le nombre de personnes affectées pourrait augmenter considérablement dans les années à venir. En effet, l'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre de personnes souffrant de troubles mentaux pourrait augmenter de 50 à 60 % d'ici 2030, et les Malgaches ne seront pas épargnés.