Madagascar: Formation - Étudier la langue malgache intéresse les étrangers

Vivre et travailler à Madagascar, mieux vaut savoir parler la langue malgache, disent plusieurs. Ainsi, de plus en plus d'expatriés dans le pays apprennent la langue malgache dans différents centres de formation. Il est également nécessaire de bien discerner la langue utilisée localement pour les travaux qui doivent être effectués. Parmi ces centres de formation figure le Madagascar Professional Training Centre MPTC, à Andranobevava. Hier a été la journée d'information concernant ce cours qui comprend les règles, la prononciation et l'écriture du malgache.

« Tous les étrangers sont les bienvenus et, d'ailleurs, ils sont nombreux à vouloir apprendre le malgache. Il y a ceux qui vivent et travaillent à Madagascar. Habituellement, les anglophones sont les plus nombreux et nous disposons d'enseignants pour cela", a expliqué Ariela Rambeloson, le responsable marketing chez MPTC. Enseigner la langue maternelle des Malgaches aux étrangers est aussi une opportunité, car les enseignants pourront également échanger des compétences concernant tous les différents types de langue.

Ce centre de formation peut également enseigner d'autres langues. En plus de fournir des connaissances aux étrangers, ils offrent des opportunités aux jeunes locaux. Le centre collabore étroitement avec des pays anglophones comme le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, afin que les étudiants puissent continuer leurs études dans ces pays avec la langue choisie.