Madagascar: Trafic - Des bébés tortues Radiata interceptés

Le trafic de tortues Radiata continue. Cent quarante-sept petites tortues ont été sur le point d'être vendues à Tsarasaotra, Antananarivo, hier. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les reptiles étaient transportés dans deux valises. Des informations sont parvenues au ministère et aux Forces de l'ordre concernant la transaction qui devait se tenir à Tsarasaotra.

Arrivées sur les lieux, elles n'ont trouvé que des valises pleines de bébés tortues. Ni les vendeurs ni les acheteurs n'ont été aperçus sur les lieux. Malgré l'intensification des mesures de protection des tortues Radiata, qui vivent principalement dans le Sud du pays, le trafic continue bel et bien. Il y a trois semaines, un atelier de renforcement de capacités des officiers de police judiciaire, des cantonnements et des représentants de la gendarmerie nationale de la région Androy a été organisé à Ambovombe Androy. Il visait à renforcer la stratégie et la structure des interventions dans la lutte contre le trafic de tortues, emblèmes de la région et pierre angulaire de la culture Antandroy.

En fin d'année, un autre atelier a été organisé à Toliara dans le but d'améliorer la stratégie de lutte contre le trafic. Toutefois, le trafic se poursuit et les tortues sont évacuées depuis Atsimo- Andrefana et Androy pour rejoindre notamment la capitale. Elles sont souvent dissimulées dans des cargaisons de charbon, de légumes et dans les taxis-brousse.