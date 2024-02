Madagascar: Périmètre irrigués Boeny - Le fonds de remise en état et d'entretien bientôt opérationnel

Le fonds de remise en état et d'entretien des hydro-réseaux agricoles, ou FRERHA, sera créé et opérationnalisé bientôt dans la région Boeny.

C'est ce qui a été discuté durant l'entrevue entre le directeur du génie rural, celui de l'agriculture de Boeny et le coordonnateur du projet PADAP, avec la région Boeny dirigée par le gouverneur Mokhtar Andriantomanga, au bloc administratif Ampisikina, mardi dernier.

Défini par la loi 2014-042, le FRERHA est focalisé sur l'entretien et la réparation des infrastructures.

Selon les constats, seuls 45% du secteur irrigué dans la région Boeny sont fonctionnels à 100%.

« Le problème est de taille car il entrave l'exploitation rationnelle et durable des périmètres irrigués. La mauvaise maîtrise de l'eau dans la région a justifié le choix pour le projet du fonds. De plus, Boeny est l'un des pôles de production rizicole et dispose d'infrastructures stratégiques, elle est un des silos de Madagascar », a expliqué le directeur du génie rural Fanomezana Rabearisoa.

De surcroît, l'office régional de développement rizicole, ou ORDR, sera également implanté dans la région Boeny, à la suite de la création du fonds FRERHA, qui sera sous sa tutelle.

Consultations

Depuis que l'État s'est écarté de la gestion des entreprises agricoles, aucun travail d'entretien n'a plus été réalisé et les agriculteurs se sont battus seuls ou ont compté sur les projets des bailleurs de fonds extérieurs. « Nous apprécions la création du FRERHA et de l'ORDR pour restaurer les infrastructures agricoles dans la région. Ils pourront prendre en charge financièrement l'entretien des infrastructures des projets agricoles stratégiques si un partenaire peut nous aider dans la collecte des ristournes. Pour qu'il y ait une décentralisation effective, ces structures, à l'instar de l'ORDR, décidées au niveau central, devront être incluses dans le système régional.

La responsabilité de la région est d'adapter leur mission à la réalité locale et au plan de développement régional (PRD) ainsi qu'aux services techniques décentralisés (STD) », a exhorté le gouverneur. Des consultations seront encore réalisées avant la création définitive du fonds. Les bénéficiaires au niveau local, dont les collectivités techniques décentralisées, seront ainsi consultés. Ces dernières apportent aussi une contribution financière pour l'entretien des infrastructures agricoles stratégiques.