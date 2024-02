Madagascar: Déplacement présidentiel - Roadshow économique en Turquie

Une offensive économique et diplomatique. C'est ainsi qu'une communication de la présidence de la République annonce le déplacement du couple présidentiel en Turquie, ce jour. Un voyage officiel, lors duquel le président Andry Rajoelina assistera au Forum diplomatique d'Antalya, à partir de demain, jusqu'au 4 mars.

Ce voyage du Chef de l'Etat a été officialisé par le communiqué du conseil des ministres d'hier. "Le président de la République conduira la délégation malgache qui assistera au Forum diplomatique qui aura pour thème : Une diplomatie efficace pour la paix et l'ordre", rapporte la missive de l'institution présidentielle. Il s'agit du second déplacement extérieur du locataire d'Iavoloha, depuis son investiture pour un second mandat.

Il s'agira de la 3e édition du Forum d'Antalya. A l'initiative du Gouvernement turque, l'objectif du rendez-vous dont le but est de renforcer et d'élargir sa sphère de coopération économique et diplomatique, notamment, à l'endroit des pays africains, pour cette troisième édition. Une vingtaine de Chefs d'Etat et une soixantaine de ministres des Affaires étrangères y seront présents. Andry Rajoelina fait partie des "invités spéciaux", indique le communiqué du conseil des ministres.

Présence aux grands rendez-vous

A l'instar de son déplacement à Dubaï, dernièrement, Andry Rajoelina compte profiter de cette présence au Forum diplomatique de Turquie pour effectuer "une offensive économique". Le but est de convaincre le maximum d'investisseurs pour investir à Madagascar et soutenir les trois axes de la Politique générale de l'Etat (PGE), à savoir, le renforcement du capital humain, l'industrialisation et l'amélioration de la gouvernance.

%

Partant d'un "benchmark", de ce qui se déroule dans certains pays africains, les investisseurs et opérateurs turques sont particulièrement actifs dans le secteur des infrastructures et des travaux publics. Le locataire d'Iavoloha compte ainsi en convaincre quelques-uns de venir à Madagascar, pour booster l'édification de la nouvelle ville Tanamasoandro, ou encore, la construction des Flyover de Tanjombato et Itaosy, ainsi que d'autres projets routiers. La coopération commerciale ne sera pas en reste.

La participation présidentielle au Forum diplomatique d'Antalya cadre, par ailleurs, avec l'objectif étatique d'être présent aux grands rendez-vous internationaux. Celui de Turquie connaît un rayonnement international, bien qu'il n'en soit qu'à sa 3e édition. Il a, par exemple, été le théâtre d'une rencontre entre Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, et Dmytro Kuleba, son homologue ukrainie, le 10 mars 2022.

Il s'agit du premier pourparlers de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine, depuis l'incursion militaire russe en Ukraine, le 26 février 2022. Une rencontre qui s'est faite par le biais d'une médiation de la Turquie. Sur le plan diplomatique, justement, Andry Rajoelina devrait, sauf changement, avoir une rencontre bilatérale avec son homologue turque, Recep Tayyip Erdogan, qui est aussi l'hôte du Forum diplomatique d'Antalya.