Madagascar: Université Paris Dauphine - Les Malgaches brillent au programme MBA International

Les étudiants malgaches se distinguent régulièrement au programme de formation en MBA organisé par deux universités parisiennes.

Encore un domaine où les Malgaches ont bien la cote à l'étranger. Cette fois-ci, c'est dans les hautes études universitaires que nos compatriotes s'illustrent parmi les autres nationalités. Il s'agit d'un programme de formation en Management of business administration International Paris (MBA IP), organisé conjointement par l'université Paris Dauphine et la Sorbonne Business School.

« C'est une grande fierté de voir que les étudiants malgaches s'imposent dans ce programme d'excellence. Ils démontrent un niveau de sérieux et une diversité qui enrichissent la formation », se félicite Nathalie Job, directrice de l'Analysis Institute of Management (AIM) du programme dans un message sur les réseaux sociaux.

Sur vingt-cinq étudiants sélectionnés lors de la dernière promotion, trois viennent de Madagascar. L'un d'entre eux, Rija Andriamanalina, a eu les éloges des enseignants en décrochant l'une des meilleures places du classement des projets de fin d'études. Son mémoire intitulé « Orchestrating Change : From Establishment to Implementation of a Transformation Strategy », a été sélectionné parmi les cinq meilleurs de la promotion.

« Cet étudiant s'est distingué par sa détermination, sa curiosité et son esprit d'analyse. Son succès doit être une source d'inspiration pour la jeunesse malgache », souligne Nathalie Job. « Rija a fait preuve d'un talent et d'une rigueur remarquables tout au long de son parcours. Il a placé la barre très haut pour les étudiants malgaches qui lui succéderont», souligne, de son côté, Kaushal Ramlackhan, directrice du Programme MBA IP.

Un parcours d'excellence

Le MBA IP est un programme de formation de haut niveau accessible aux professionnels expérimentés des domaines privé et public. Il vise à répondre à la demande croissante de formation en management à travers le monde. Lancé en 1988, il est aujourd'hui proposé dans plusieurs pays, dont l'Algérie, le Liban et le Maroc, et depuis 2006, dans l'océan Indien grâce à un partenariat avec l'AIM (Analysis Institute of Management). Seul hic, il ne dispose pas encore d'antenne à Madagascar, obligeant les étudiants à aller auprès des bureaux dans d'autres pays comme l'île Maurice pour pouvoir y postuler. Sa dimension internationale et le fait d'avoir été délivré par des institutions d'excellence font le prestige de ce diplôme de MBA IP, et ses titulaires sont très recherchés dans le monde du travail.

Des hauts responsables du pays seraient, par exemple, des sortants de cette formation. Rija Andriamanalina et ses pairs malgaches, titulaires de ce prestigieux diplôme, verront leurs efforts payés et auront certainement l'embarras du choix dans la suite de leur carrière. En tout cas, aux dernières nouvelles, ce programme MBA International Paris devrait être lancé à Madagascar en octobre de cette année. Si cela se concrétise, le coût d'investissement sera significativement réduit pour les futurs postulants.