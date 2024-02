Maroc: Benslimane - Des centaines de jeunes à l'ouverture de la Rencontre internationale sur les jeunes et les défis des changements climatiques

Benslimane — Les travaux de la Rencontre internationale sur "Les jeunes et les défis des changements climatiques: quels rôles et quelles contributions ?" ont été ouverts, mercredi à Benslimane, avec la participation de plus de 250 jeunes représentant les cinq continents.

Tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette rencontre organisée par l'Association d'Etudes et de Recherches pour le Développement (AERED), en partenariat avec le Conseil de la région de Casablanca-Settat, se veut un espace d'échange et de réflexion impliquant les jeunes du monde dans l'action commune face aux défis climatiques et pour la préservation de la planète.

Intervenant à cette occasion, Driss Guerraoui, président de l'AERED, a affirmé que cette rencontre internationale, qui réunit des jeunes issus de 38 pays, a pour finalité de mettre en place une coalition internationale de jeunes destinée à faire avancer la cause climatique et à contribuer à la consécration du droit de l'humanité à un environnement sain.

M. Guerraoui a indiqué, en outre, que la tenue de ce forum au Maroc reflète la confiance d'organisations de jeunes influentes et d'organes internationaux militant en faveur de l'environnement, en notre pays et une reconnaissance des efforts déployés par le Maroc à l'échelle mondiale pour lutter contre les changements climatiques.

Corinne Lepage, présidente de la Déclaration Universelle des Droits de l'Humanité (DDHU), a affirmé, pour sa part, que "des jeunes du monde se réunissent aujourd'hui à Benslimane pour dire l'ambition de tous de préserver ce que nous avons en commun, la Terre, notre maison commune, au-delà des différences de nos nationalités, nos cultures et nos religions".

Mme Lepage, ancienne ministre de l'Environnement en France et ancienne députée européenne, a relevé la symbolique de la tenue de cette rencontre au Maroc, "un pays engagé depuis longtemps dans la transition climatique", et qui "joue un rôle pivot au niveau de l'organisation de l'Afrique dans cette transition et de la mise en mouvement de sa jeunesse pour atteindre cet objectif".

Le président du Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger (CCME), Driss El Yazami, a souligné, quant à lui, que le Conseil a contribué à l'organisation de cette journée en invitant une vingtaine de jeunes Marocains du monde, avec l'objectif de permettre aux jeunes venus de plusieurs pays de discuter de la responsabilité de toutes et de tous dans la bataille contre les changements climatiques.

M. El Yazami a noté que des jeunes Marocains du monde participent activement à cette rencontre d'envergure en soutien aux efforts visant à faire adopter la Déclaration universelle des droits de l'humanité au niveau de l'ONU.

Du côté des jeunes participants à la Rencontre, Mohamed Dahouki, jeune chercheur, a mis à l'accent, dans une déclaration à la MAP, sur l'importance de ce forum, étant donné les problématiques liées aux changements climatiques, exprimant l'adhésion des jeunes Marocains aux actions visant la préservation de l'environnement.

Dans une déclaration similaire, Hasmik Barseyghan, jeune arménienne, présidente du réseau "Parlement européen de la jeunesse pour l'eau", a appelé à fédérer les efforts pour l'adoption de la DDHU, un texte qui conçoit une nouvelle relation avec la nature et les ressources naturelles, soulignant l'engagement des jeunes d'Europe à répandre les valeurs à même d'agir pour un environnement sain.

Les travaux de cette journée devront être sanctionnés par l'adoption de la Déclaration de Benslimane donnant naissance au Réseau international des jeunes pour la Déclaration universelle des droits de l'humanité (DDHU).

La Déclaration universelle des droits de l'humanité est un texte établi en 2015 dans le cadre des préparatifs de la COP21 tenue à Paris, et vise à consacrer le droit de l'Humanité de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable.