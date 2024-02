Maroc: Semaine Nationale de l'Artisanat - Remise des prix aux lauréats de la 8ème édition

Casablanca — Les lauréats de la 8ème édition de la Semaine Nationale de l'Artisanat (SNA) ont été dévoilés, mercredi à Casablanca, lors d'une cérémonie présidée la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor.

Dans la catégorie "Best Carpet", les prix ont été attribués au "Studio Sana Benzaitar représenté par Sana Benzaitar" et "Berber living Design" de Chafik Abbou.

S'agissant de la catégorie "Best Flooring", l'Atelier du Zellige représenté par Omar Benadiba et Popham Design par Samuel Dowe Sandes ont décroché le prix du meilleur revêtement de sol.

En ce qui concerne la catégorie "Poterie" et "Zellige", les prix ont été décrochés respectivement, par Ahmed Serghini et Said Benadiba.

Dans la catégorie "Entrepreneur", l'artisan Mohammed El Haddadi, représenté par sa fille a remporté le prix, alors que dans la catégorie "Formateur", Latifa Mentbeh et "Hicham Sekkat" ont remporté le prix dans le domaine de la sellerie.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de la Maison de l'Artisan, Tarik Sadik, a indiqué que les prix remis aux artisans récompensent leurs efforts dans le développement du secteur de l'artisanat et la création de l'emploi.

Les oeuvres soumises ont été évaluées de manière sélective par un jury d'experts nationaux et internationaux, ce qui a permis de récompenser plusieurs artisans dans les différentes filières, a-t-il ajouté.

La 8ème édition de la SNA, organisée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, attire plus de 350 participants de vingt pays différents, confirmant ainsi l'attrait international pour l'artisanat marocain.

Placée sous le thème "L'artisanat, un levier de développement au service du rayonnement et de la protection des patrimoines matériel et immatériel", la SNA offre aux artisans marocains l'opportunité de rencontrer des acheteurs professionnels, des prescripteurs, des architectes, des designers et des représentants de grandes enseignes et centrales de distribution internationales à travers divers événements et activités.