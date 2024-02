Gabon: Les membres du bureau exécutif de l'Union Nationale et les responsables locaux à Lastourville

Les activités politique de l'Union Nationale (UN) ont repris de plus belle. Les membres du bureau exécutif et les responsables locaux de cette formation politique étaient à Lastourville, dans la province de l'Ogooué-Lolo.

Cette sortie politique marque la célébration, non seulement des 14 ans d'anniversaire du parti, mais aussi, de la liberté et leur soutien au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI)

Ils sont venus nombreux vêtus des couleurs de leur formation politique. Les membres de l'Union Nationale étaient rassemblés au Complexe Wongo à Lastourville. C'était à l'occasion des manifestons en différées des 14 ans d'anniversaire de la création de ce parti politique gabonais. Aussi, ce moment a t-il permis aux membres du bureau exécutif et les responsables locaux, de remercier le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour le "coup de la liberté".

A l'ouverture des assises, c'est Gratias Wouchi, le Délégué provincial qui a salué l'adhésion des militants de toutes les localités. Ce rendez-vous de Lastourville était ponctué par une conférence débats dont le thème était : "L'Union Nationale face a la Transition". Les changes étaient animés par les membres du bureau exécutif de ce parti et supervisés par le Vice-président, Roland Moutoumbou Ndjoungui. Ce dernier a fait observer une minute de silence en mémoire des fondateurs de l'Union Nationale et militants décédés dans la lutte pour la liberté et la démocratie du Gabon.

%

Il faut souligner que l'orateur a dressé un tableau sombre du parcours du parti, de sa création par une fusion des partis a sa dissolution par l'ancien régime déchu.

Pour Roland Moutoumbou, l'Union Nationale reste un grand parti, car il accompagne le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Il a salué l'action des militaires et le choix de Paulette Missambo à la tête du Sénat avant d'appeler les militants à ne plus se cacher ou d'avoir peur. D'autres membres venus de Libreville ont incité les militants à se préparer pour les prochaines élections et d'être fidèles aux idéaux du parti.

Ils ont appelé le bureau exécutif à travailler pour redynamiser l'action du parti dans la province. Le Délégué communal de l'Union Nationale à Lastourville, Frédéric Kondzo a salué les échanges. Ce dernier a fait le point à mi-parcours des actions du parti et a souhaité des rencontres entre la direction du parti par le canal des membres natifs de l'Ogooué-Lolo, afin de booster les militants.

Le Vice président qui a clos les manifestons a dit transmettre à qui de droit, les doléances des militants. Il encourage par ailleurs, les militants à adhérer à l'Union Nationale et à travailler pour l'unité, la cohésion et la paix. C'est dans cette unité, cohésion et paix que tout était bien et qui finissait en beauté.