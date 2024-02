Sénégal: Situation de tensions politiques liées à l'élection présidentielle, campagne de désinformation par une certaine presse internationale et des chancelleries... - La Convergence des Cadres républicains en bouclier de Macky

«Considérant la situation nationale marquée par des tensions politiques liées à l'élection présidentielle ; Considérant l'attachement de Son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République à la cohésion nationale, à la sauvegarde de l'intégrité du territoire et au respect des valeurs républicaines ; La CCR dénonce vigoureusement la campagne de désinformation portée par une certaine presse internationale et des chancelleries, et qui cherche à ternir l'image de marque de la démocratie sénégalaise», lit-on dans un communiqué ayant sanctionné la réunion de la Convergence des Cadres républicains (CCR) tenu hier, mercredi 28 février 2024, à la permanence de l'Alliance pour la République, sise à Mermoz, sur la situation nationale. La CCR «informe l'opinion internationale que la démocratie est une réalité au Sénégal. Aucune manipulation, ni pression ne saurait prospérer».

Dans un autre registre, les cadres de l'APR «félicitent le Président de la République pour avoir organisé le Dialogue national qui est la sève nourricière de notre cohésion nationale. Elle s'est réjouie de la forte participation des forces vives de la Nation à ce dialogue afin de trouver une solution consensuelle sur la date de la tenue de l'élection présidentielle. Par ailleurs, elle lance un appel à tous les acteurs politiques à plus de sérénité et retenue car le Sénégal est au-dessus de nos personnes».

Et les cadres républicain de manifester leur accords avec toutes les décisions prises par le président Macky Sall. «La CCR, attachée aux valeurs républicaines, apporte tout son soutien au Président de la République qui, sans aucun doute, est animé par une volonté de préserver la paix et la stabilité nationale dans un contexte géopolitique ponctué par l'exacerbation des tensions, notamment dans la sous-région ouest-africaine. Elle salue également ses nombreuses réalisations et le félicite pour les actes courageux qu'il a toujours posés pour l'intérêt supérieur de la Nation. En restant mobilisée, la CCR est en phase avec toutes les décisions prises par le Chef de l'Etat qui a toujours su faire les bons choix pour un développement harmonieux du Sénégal», ajoute la source.

Et de relever que «La CCR demeure convaincue que la continuité du Plan Sénégal émergent doit se faire avec le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar désigné par le Président Macky Sall, en l'occurrence Monsieur Amadou Bâ. A cet effet, les cadres républicains lancent un appel à tous les militants et structures de la coalition BBY à se mobiliser dans l'unité derrière le candidat pour une victoire dès le 1er tour».