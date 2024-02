Cote d'Ivoire: Libération de 51 prisonniers civils et militaires - EPR salue le geste du président Ouattara

Suite à la libération des 51 prisonniers civils et militaires, le cercle de réflexion Engagés Pour la République (EPR) a fait une déclaration, le dimanche 25 février 2024 pour saluer cette initiative du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.

Dans une déclaration que nous avons reçu copie, Abraham Solomann Sanogo, président du Cercle de réflexion Engagés Pour la République (EPR), s'est réjoui de la décision prise par le Présidente de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara en accordant une grâce présidentielle à 51 prisonniers civils et militaires au cours de la réunion du Conseil national de sécurité (CNS), tenue le jeudi 22 février 2024 au palais de la présidence au Plateau. « Le Cercle de Réflexion Engagés Pour la République (EPR) adresse ses plus sincères félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour la prise de cette décision historique, qui démontre une fois de plus qu'il est un artisan de paix.

Epr adresse ses plus chaleureuses félicitations à Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, qui donne la preuve manifeste qu'il est le véritable successeur de feu Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la République de Côte d'Ivoire. Epr manifeste sa satisfaction et adresse, avec déférence, ses remerciements au Président Alassane Ouattara, pour sa grandeur d'âme , son esprit de paix et son humanisme incomparable», a Abraham Solomann Sanogo.

Par ailleurs, il a révélé qu'à travers ce geste, le président de la République vient de démontrer qu'il est un homme pacifique charismatique dont la vision et le savoir-faire lui permettent de rentrer à jamais et pour toujours dans l'histoire d'une Côte d'Ivoire empreinte d'hospitalité ainsi que dans le panthéon des prestigieux Hommes d'Etat de l'humanité toute entière. « Merci à vous Excellence pour votre sens élevé du pardon et de la matérialisation en acte, du vivre ensemble, pour une Côte d'Ivoire unie et solidaire.Vive le Président de la République», a conclu le communiqué.

Pour rappel, le président Alassane Ouattara a accordé une grâce présidentielle à 51 prisonniers civils et militaires. Ces personnes avaient été condamnées « pour des infractions commises lors des crises postes-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'Etat ».