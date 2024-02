Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Le FDFP dresse son bilan et décline les perspectives

Le Fond de développement de la Formation Professionnelle (Fdfp) a dressé le bilan 2023 de son exercice 2023 et décliné les perspectives 2024 le vendredi 23 février 2024 à la maison de l'entreprise à Abidjan-Plateau.

Siama Bamba, président du comité de gestion du Fdfp a indiqué que cette structure accompagne , depuis sa création, le développement du capital humain et la compétitivité des entreprises à travers les financements. Dans la présentation qui a été faite au cours de cette cérémonie, par le secrétaire général du Fdfp, Philippe N'dri

il ressort au niveau du bilan que ce sont plus de 160 000 salariés qui ont bénéficié des formations. « 3 281 jeunes recrutés par trente entreprises grâce à des projets d'apprentissage, et 6 113 jeunes en cours d'insertion professionnelle. De plus, 3 207 dirigeants de Très Petites Entreprises (Tpe) ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités en gestion. En 2023, le Fdfp a octroyé près de 29 milliards de F CFA à environ 13 000 entreprises et 119 projets de formation. De plus, plus de 15 milliards de F CFA ont été remboursés aux entreprises pour leurs actions de formation, témoignant d'une gestion financière efficace », a-t-il laissé entendre .

Pour l'année 2024, le Fdfp se fixe des objectifs ambitieux, notamment I 'obtention de la certification ISO 9001 version 2015 et la digitalisation des processus métiers et supports. Le Fdfp s'engage à rester un acteur majeur du développement économique et social de la Côte d'lvoire en investissant dans le capital humain et en favorisant l'employabilité des jeunes.