Cote d'Ivoire: Religion - L'église protestante baptiste œuvres et mission internationale apporte de la joie aux veuves

L'église protestante Baptiste oeuvres et mission internationale a apporté de la joie dans le coeur de ses fidèles lors d'une croisade. L'église protestante Baptiste oeuvres et mission internationale (Epbomi) a fait des dons aux veuves et aux étudiants le dimanche 25 février 2024, au collège moderne BAD dans la commune de Koumassi lors de la 8e édition de "Ma vie est un témoignage".

Au cours de la croisade de la 8e édition de "Ma vie est un témoignage", l'église protestante Baptiste oeuvres et mission internationale (Epbomi) a mis la joie dans les coeurs de ses fidèles. Pour cela, des veuves ont reçu des enveloppes, des bouteilles de gaz et des sacs de riz de 25kg de la part des responsables de cette église.

Quant aux élèves et étudiants qui sont dans le besoin notamment l'étudiant Essé Jean-Romaric, il a reçu la somme d'un million de francs Cfa plus un ordinateur portable. En plus de cet étudiant, une lycéenne et une élève ont également bénéficié des dons. L'élève en classe de CM2 a reçu la somme de 300.000 francs Cfa et celle qui est en classe de 3è a reçu la somme de 500.000 francs Cfa plus un ordinateur portable. Au total, l'église protestante Baptiste oeuvres et mission internationale a fait un don d'une valeur de 2.050.000 francs Cfa aux veuves et étudiants.

Les jeunes invités à se détourner de la facilité

Lors de cette messe, l'apôtre Goua Basile, Coordinateur des ministères à l'Epbomi, a appelé la jeunesse à se détourner de la facilité et à s'adonner au travail. « Nos jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre que le gagne-pain ne se trouve pas dans la facilité, c'est-à-dire la drogue, la prostitution, les activités illicites et j'en passe. Je lance cet appel à la jeunesse afin de les amener à une prise de conscience. Pour être épanoui, il faut travailler sainement parce que ce que ces activités génèrent ne les mèneront pas au royaume des cieux. Jésus lui-même l'a dit : "Tu mangeras à la sueur de ton front". Concernant le volet spirituel de cette activité, il faut noter que plusieurs fidèles ont répondu présents pour les moments de prière et de délivrance en compagnie de plusieurs pasteurs de l'église. Cette croisade s'est tenue du jeudi 22 au dimanche 25 février 2024.