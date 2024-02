Afrique: Vers un marché numérique unique en Afrique - Madagascar embrasse le futur

Dans un monde où les frontières ont de moins en moins de barrières et où la connectivité numérique transcende les distances physiques, une vision audacieuse émerge pour l'Afrique et pour Madagascar : un marché numérique unique, où acheter et vendre, voyager sans entrave et accéder aux services essentiels ne sont que des clics sur un écran. Cette vision prend forme avec le Single Digital Market (SDM), une initiative révolutionnaire qui promet de libérer le potentiel économique du continent en facilitant l'utilisation transfrontalière des identités numériques et des données. Découvrons comment Madagascar se positionne au coeur de cette transformation numérique africaine.

Au coeur du Mobile World Congress 2024, à Barcelone en Espagne, un pas significatif vers l'avenir numérique de l'Afrique a été franchi avec l'annonce de la signature par Madagascar de la convention Smart Africa Trust Alliance (SATA). Cette initiative audacieuse marque l'engagement ferme de Madagascar à participer à la création d'un marché numérique unique sur le continent africain.

Le ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo, a souligné l'importance de cet accord, affirmant que Madagascar s'associe à d'autres gouvernements pour faciliter les échanges transfrontaliers de données et créer un cadre réglementaire propice à leur transfert. Cette décision ouvre les portes à Madagascar vers un marché de plus de 200 millions de personnes, des pays déjà signataires de cette initiative, offrant des avantages tels que l'absence de taxes et de droits d'importation ou d'exportation, ainsi qu'une fluidité accrue dans les déplacements entre les pays participants.

Dans le cadre de cette alliance, Madagascar s'engage à partager ses données avec les autres nations partenaires. Cette ouverture présente une opportunité sans précédent pour les secteurs public et privé malgaches, qui peuvent désormais accéder à un marché d'une ampleur considérable pour commercialiser leurs biens et services.

Concrètement, le Single Digital Market (SDM) permettra des interactions plus fluides entre les citoyens et les entreprises africaines. Les voyages entre les pays membres seront facilités, avec la possibilité d'accéder aux services tels que l'obtention de cartes SIM ou le transfert de données médicales de manière rapide et efficace. Les paiements digitaux seront simplifiés, tout comme les processus d'immatriculation digitale des entreprises, garantissant ainsi une intégration plus harmonieuse dans le marché unique mais aussi les fraudes.

Selon Tahina Razafindramalo, Madagascar est prêt à relever les défis de ce marché numérique unique. Avec une population composée à 70 % de jeunes de moins de 25 ans, le pays dispose d'un vivier de talents potentiellement compétitifs sur le marché africain et international. Le gouvernement malgache s'est engagé à investir dans la formation de ces jeunes talents, en partenariat avec des acteurs majeurs tels que Huawei, qui organise des compétitions dans les technologies de l'information comme la ICT Competition, dans le cadre du programme « Seeds for the Future », visant à former et certifier les jeunes Malgaches dans les domaines de la technologie.

À l'horizon 2030, le SDM africain devrait devenir le plus grand marché numérique du monde. Cette vision ambitieuse s'inscrit dans une perspective à long terme, alors que l'Afrique se prépare à accueillir une population de plus de 2,5 milliards de personnes d'ici 2050.

Cependant, face à la croissance exponentielle des échanges de données, la question de la sécurité reste primordiale. Pour garantir la protection des informations sensibles échangées entre les pays membres de Smart Africa, Tahina Razafindramalo a souligné le rôle crucial du Computer Emergency Response Team (CERT), spécialisé dans la cybersécurité. Placé sous l'égide de l'Unité de Gouvernance Digitale (UGD), le CERT sera chargé de surveiller et de sécuriser les flux de données transitant par Madagascar, assurant ainsi la confiance et la sécurité des échanges dans ce nouveau marché numérique.

La participation de Madagascar à cette initiative représente donc un pas décisif vers l'intégration numérique de l'Afrique et ouvre la voie à un avenir où les échanges commerciaux et sociaux sur le continent seront plus fluides, plus efficaces et plus sûrs que jamais.