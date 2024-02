Afrique: Grand intérêt de la presse nationale au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz

ALGER — La presse nationale paraissant, jeudi, a accordé un grand intérêt au 7ème Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui se tient à Alger (29 février au 2 mars), soulignant l'importance de ce Sommet pour les pays exportateurs de gaz dans un contexte marqué par "une reconfiguration du marché du gaz".

Le quotidien "El moudjahid" titre à la "Une" "le monde braqué sur Alger" et publie, à l'occasion, un entretien avec le ministre de l'Energie de la Fédération de Russie, Nikolai Choulguinov, dans lequel il affirme que son pays "veut un équilibre énergétique raisonnable.

Le journal publie également un entretien avec le P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi, qui affirme que "l'Algérie dispose d'atouts gaziers colossaux".

Horizons qui consacre sa "Une" au 7ème Sommet du GECF qualifie l'évènement de "moment majeur pour le marché du gaz" et donne la parole à l'expert Mohamed Achir qui soutient que ce sommet permettra d'"élaborer une nouvelle feuille de route stratégique et commune, à moyen et long terme entre les pays producteurs".

Horizons soutient, à ce titre, que d'importants moyens logistiques et organisationnels ont été mobilisés pour la réussite du 7ème sommet du GECF.

Le quotidien "El Watan" qui a également consacré sa "Une" à ce Sommet en titrant "Sécuriser l'avenir du gaz", considère l'évènement "crucial pour les pays exportateurs de gaz", et affirme que ce sommet dont les travaux s'ouvrent ce jeudi au Centre international des Conventions, Abdelattif Rehal" sera l'occasion de "défendre l'intérêt commun et sécuriser l'avenir du gaz".

%

"Le Soir d'Algérie" estime que le 7ème Sommet du GECF fait d'"Alger, capitale mondiale du gaz" et relève que les pays membres de ce forum "se retrouvent dans un contexte marqué par une reconfiguration du marché du gaz".

Le "Quotidien d'Oran" estime, quant à lui, que le 7ème sommet du GECF est "une rencontre qui prolonge le débat de la COP28".

L'économiste pétrolier, Reghis Rabah, qui publie sur les colonnes de ce journal, une contribution sur l'évènement, affirme qu'il "est peu probable que la question d'un +prix juste+ soit abordée lors de ce sommet parce qu'elle divise alors que cette organisation doit impérativement, faire face aux incertitudes du marché gazier, partir en rang serré".

Dans un article titré "Déclaration d'Alger....des décisions déterminantes", le quotidien "Echaab" revient sur les moyens importants mobilisés pour la réussite de ce sommet, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le journal a publié, à l'occasion, des entretiens avec plusieurs experts en énergie dont Abdelkrim Azib qui a souligné que l'organisation par Alger de ce sommet, permettra au pays de "consolider sa place en tant que pays pivot dans le domaine de la production et de l'exportation du gaz, mais aussi dans le domaine de l'industrie gazière".

L'expert Ahmed Tartar a estimé que ce sommet constitue "une opportunité pour tirer profit de l'expertise de l'Algérie en matière de conciliation des vues" et pour " élaborer les grands axes d'une stratégie claire qui permettra de maintenir les livraisons en gaz".

Le quotidien "El Khabar" qui a consacré un dossier à l'évènement, a mis en exergue "le contexte sensible dans lequel se tient ce sommet", estimant que cette nouvelle édition du GECF "mettra en avant le poids des pays membres et enverra un message sur le l'importance du gaz en tant qu'énergie propre et sûre".

Le journal s'est entretenu, à l'occasion, avec plusieurs experts en énergie dont Mustapha Mekidèche qui a affirmé que le 7ème sommet du GECF "serrera les rangs des pays producteurs pour atteindre les objectifs communs".

Le quotidien "Echorouk" a publié un entretien avec l'expert européen en énergie, Thierry Bruce, qui a soutenu que "l'Algérie dispose des capacités pour accroitre ses livraisons en gaz", estimant que le sommet d'Alger est "important eu égard aux développements observés, actuellement, sur le marché mondial du gaz".