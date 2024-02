Algérie: Lutte contre le terrorisme - L'Algérie réitère sa disposition à partager son expertise

NEW YORK — L'ambassadeur Amar Bendjama a conduit mercredi à New York les travaux d'une réunion publique sur la mise en oeuvre par les Etats d'Europe du Sud-Est des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et des recommandations du Comité.

Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre du programme de travail du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l'ONU, dont l'Algérie assure la présidence, a été l'occasion pour le Représentant de l'Algérie d'exprimer les condoléances de l'Algérie aux victimes de la dernière attaque terroriste au Burkina Faso, avant de saluer les efforts déployés par les pays de la région pour lutter contre la menace terroriste.

Il a, en outre, souligné l'importance d'une coopération régionale et internationale dans ce combat, s'appuyant sur l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le fléau du terrorisme.

Il a réitéré, à cette occasion, la disposition de l'Algérie à partager son expertise dans la mise en oeuvre d'une approche globale et fondée sur des règles pour lutter contre le terrorisme, avec les pays intéressés de la région, ainsi que son engagement à coopérer pour faire face aux menaces interconnectées du terrorisme, du crime organisé et de la traite des êtres humains.

Cette réunion a été l'occasion pour les représentants des pays de la région d'apporter leurs contributions dans ce briefing en mettant en exergue les menaces dont ils font face et les efforts déployés en la matière.

Le débat a également été enrichi par les contributions du Secrétaire général adjoint et Chef du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT) et l'Assistante du Secrétaire général de l'ONU et la Directrice exécutive du Comité contre le terrorisme.

Le Comité contre le terrorisme a été créé en vertu de la résolution 1373 adoptée par le Conseil de sécurité en 2001, dans le but de surveiller l'application de cette résolution par les Etats membres. Il travaille en étroite collaboration avec les pays pour les aider à appliquer les résolutions onusiennes sur la lutte antiterroriste.

En présidant actuellement le Comité, l'Algérie joue un rôle central dans le suivi de la mise en oeuvre des résolutions antiterroristes par les Etats.

Son expérience reconnue dans ce domaine lui confère une crédibilité certaine pour promouvoir une approche globale en matière de lutte contre la menace terroriste.