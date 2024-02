Algérie: Agriculture - Présentation de la 1er édition du catalogue national des produits de terroir

ALGER - La première édition du catalogue national des produits de terroir a été présentée, mercredi à Alger, avec 190 produits agricoles divers identifiés à travers les différentes régions du pays.

Elaboré selon la méthodologie de la FAO, le catalogue comporte 98 produits répertoriés avec leurs fiches techniques et 92 autres identifiés et inventoriés en attente d'être valorisés d'après leurs signes distinctifs et spécifiques, notamment leurs indications géographiques et leurs appellations d'origine, ont expliqué les réalisateurs de cet ouvrage lors de la cérémonie de présentation tenue au siège de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA).

Pour Naïma Bouras, sous-directrice chargée de l'Agriculture biologique et de la labellisation au niveau du ministère de l'Agriculture et du développement rural, "il s'agit d'un outil indispensable, car il permet aux pouvoirs publics de disposer d'une base de données permettant de mettre en oeuvre une stratégie de promotion d'une agriculture axée sur le développement rural durable et la promotion du terroir".

Selon ses explications, les produits du catalogue ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères dont la qualité spécifique liée à la zone de production, le climat, le sol, les facteurs génétiques, en plus de certains facteurs humains comme les connaissances et le savoir-faire traditionnel des agriculteurs locaux transmis à travers les générations.

%

Pour sa part, Fatiha Guerrouche, de l'Institut national de la vulgarisation agricole (INVA), a affirmé que la finalité de ce travail élaboré sur une période de deux ans, était de "répertorier notre riche patrimoine en matière de produit de terroir, de mettre en avant la qualité de cette richesse animal et végétal, en vue de la préserver et de de la protéger de manière pérenne".

Parmi les produits phares du catalogue présenté lors cette rencontre, figure la vedette des dattes algériennes Deglet Nour de Tolga (Biskra) qui est déjà labellisée ainsi que la datte Gourara de la wilaya d'Adrar.

Dans la catégorie des ovins répertoriés, on retrouve six races dont le mouton d'Ouled Djellal, la race Rembi, la race Hamra, reconnus mondialement par la saveur de leur chair.

Le catalogue répertorie également une longue variété de fruits et légumes, ainsi que des miels de différentes régions dont le miel massif de Chréa (Blida) et le miel de jujubier originaire de Djelfa et de Laghouat.

On retrouve également des variétés de fromages de différentes régions du pays dont le fromage Bouhezza (labellisé).

Le catalogue comporte en outre des plantes aromatiques et médicinales.

"La liste est loin d'être exhaustive et elle ne le sera jamais d'ailleurs, vue la richesse et la variété de nos ressources", commente Mme Guerrouche, qui insiste sur l'importance d'intégrer une approche sociale et culturelle dans l'identification et la protection du patrimoine agricole national.

Présent à cette rencontre, le directeur du bureau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie, Mohamed Saleck Ahmed Ethmane, a souligné le rôle de la labellisation des produits du terroir dans le développement local et le processus de diversification de l'économie algérienne, assurant la contribution de l'organisation dans cette démarche.

Dans ce sens, il a fait part d'un projet en cours, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et l'Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI), pour la labellisation du miel de Cherchar (Khenchela) et de l'huile de Sig (Mascara).