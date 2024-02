Afrique: Le CAB encore leader au Play-out - Ne pas brûler les étapes !

Les Cabistes doivent prendre le temps nécessaire pour accéder à un palier supérieur...

Rien ne sert de courir... Au CAB, on a le temps de forger une équipe capable de réaliser de bons résultats. Un onze compétitif ne se décrète pas. Le chemin à traverser est long et semé d'embûches. Le travail à effectuer pour y parvenir ne traverse pas un fleuve tranquille ! Il y a des hauts et des bas. Le dernier match à Gafsa en est le parfait exemple. L'entraîneur Maher Kanzari n'a cessé de le rappeler. Le CAB n'est pas encore assez solide sur le double plan de l'expérience et de l'agressivité dans le terrain. En outre, la préparation psychologique compte énormément, tout particulièrement quand il s'agit d'évoluer en déplacement. Contre El Gawafel, pourtant un club du bas du classement, les Cabistes ont été incapables de ramener au moins le nul. Les grandes équipes ne subissent pas une défaite facilement.

Un statut à défendre !

Les camarades de Ben Zitoun n'ont pas à rougir de ce revers car ils sont vraiment en apprentissage. Il faut donner du temps au temps. Des moments difficiles, il y en aura donc encore. Seul le travail acharné peut payer les efforts consentis. Même quand le but est atteint, il y a des passages à vide. Outre la saturation, il y a des cycles dans les compétitions sportives, surtout en football. Le CAB saura certainement réagir après-demain face à l'AS Soliman au Stade 15-Octobre pour effacer la défaite du week-end passé. Il n'est pas question de céder sa place de leader. Au contraire, il doit creuser un peu plus l'écart avec ses poursuivants directs pour pouvoir travailler davantage dans la sérénité. L'ensemble «jaune et noir» est constitué d'une riche pépinière qui est appelée à progresser...