Angola: Le ministre d'État souligne les avantages de la nouvelle DPA

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a assuré mercredi que la nouvelle Division politique et administrative (DPA) du pays assurera une relation plus étroite entre le pouvoir administratif et les citoyens.

Adão de Almeida s'exprimait à la plénière de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la discussion et du vote du projet de loi sur la Division politique administrative, qui couvre 20 provinces, 325 municipalités et 375 communes.

Il a affirmé qu'avec cette structure, le pays crée les conditions "pour que nous ayons des organes administratifs avec une capacité de décision plus proches des citoyens, donc capables de mieux gérer les personnes, de mieux gérer le territoire et de mieux projeter le développement local".

Le ministre d'État a ajouté qu'avec cette structure, l'Exécutif souhaite que les entités administratives soient dans de meilleures conditions pour résoudre les problèmes du peuple.

Il a rappelé que la proposition de base, préparée en 2021 et soumise à consultation publique, visait à diviser les provinces de Moxico, Cuando Cubango, Lunda-Norte, Malanje et Uíge.

A cet égard, il a rappelé que des consultations continues et un examen attentif de divers aspects ont conduit à la décision de donner la priorité, à ce stade, uniquement aux deux plus grandes provinces : Moxico et Cuando Cubango.

%

Il a informé qu'il est proposé de diviser la province de Moxico, la plus grande du pays, en deux, Moxico, basée à Luena, et Cassai Zambeze, basée à Cazombo.

Entrée en vigueur en 2025

Adão de Almeida a fait savoir que la réalisation de ce plan ne sera pas automatique, nécessitant du temps et un travail acharné.

C'est également pour cette raison que le projet de loi prévoit son entrée en vigueur seulement en 2025.

Il a défendu l'engagement continu en faveur du renforcement et de la qualification du personnel de l'administration locale, l'investissement permanent dans les infrastructures et la consolidation du processus de renforcement de la déconcentration administrative.

"Avec plus de municipalités, nous gagnons en proximité dans la résolution des problèmes des citoyens et renforçons les compétences des entités administratives, permettant un contact plus direct avec les gens et une meilleure approche du développement local", a-t-il précisé.

Il a ajouté qu'avec plus de municipalités, on parviendra à une meilleure occupation du territoire national, en particulier dans les zones limitrophes des pays voisins, permettant une meilleure approche du phénomène de l'immigration et de l'installation massive de citoyens étrangers sur le territoire national, motivée également par la faible présence de l'État.