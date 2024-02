Afrique: Une adoption d'un projet de loi d'amnistie qui ne fait pas l'unanimité au Sénégal

Le président Macky Sall a manifesté sa volonté de faire adopter un projet de loi d'amnistie, qui sera présenté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais, rapporte le communiqué du conseil des ministres de ce 28 février.

En effet, le Président de la République estime qu'un projet de loi d'amnistie participera à la réconciliation dans le but de pacifier l'espace politique.

Selon le communiqué, il a, magnifié sa volonté « d'apaisement, de dépassement de l'ensemble des acteurs du dialogue national afin de préserver la stabilité du pays et de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère dans la solidarité, l'équité et l'épanouissement de ses populations ».

Dans le même document, le Chef de l'Etat a salué l'esprit constructif et républicain qui a marqué les travaux du dialogue qui s'est tenu les 26 et 27 février avec « des propositions qui permettent de déterminer dans la convergence de vues, le réalisme et le consensus, un calendrier électoral ajusté, intégrant la nouvelle date de l'élection présidentielle ».

Par conséquent, le Président de la République recevra le rapport du dialogue national, lors d'une audience prévue le lundi 04 mars 2024, indique la même source.

Par ailleurs, conformément à l'article 92 de la Constitution, le document d'indiquer également que le Président de la République saisira le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national.

Cependant, à l'issu de ce dialogue les conclusions n'ont pas été acceptées par 16 des candidats à l'élection présidentielle qui ont refusé d'y assister mais également par les familles des victimes des manifestations entre mars 2021 et 2024. Selon eux, cette loi d'amnistie est une manière d'absoudre les criminels ainsi ils expriment leur mécontentement face à ce projet de loi, rapporte les médias sénégalais.

Les 16 candidats regroupés autour du front pour la présidentielle du 25 février (FC 25) ont déposé lundi des requêtes au Conseil constitutionnel afin de faire constater la carence du président qui s'abstient de fixer la date de l'élection présidentielle et tient son projet de loi d'amnistie comme alibi à la décision du Conseil constitutionnel.