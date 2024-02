Sénégal: Sécurisation et accessibilité des données - Le cloud, une technologie suggérée aux entreprises

Le Cloud est une technologie qui permet, à travers des data center, d'accéder à ses données à travers un navigateur et à travers plusieurs supports comme le téléphone smartphone et l'ordinateur. Aujourd'hui, l'utilisation du Cloud offre de nombreux avantages pour les entreprises. En effet, le Cloud permet une haute disponibilité des applications de manière plus sécurisée, avec un coût moins élevés.

L'utilisation du Cloud constitue un réel atout pour les particuliers, les entreprises et les administrations dans un contexte où les centres de données se multiplient dans notre pays. Aussi bien du côté de l'Etat que des opérateurs privés de téléphonie, l'intérêt de mettre en place ces infrastructures de dernière génération ne cessent de croître. «Aujourd'hui, grâce au Cloud, on peut dire que l'entreprise est spécialisée dans son métier. Toutes les parties, infrastructure, sécurité et haute disponibilité des données, sont transférées au niveau de l'hébergement.

Du coup, l'utilisateur final a juste besoin de navigateur internet pour accéder à ses données. Et ce qui est intéressant avec le Cloud, c'est que l'utilisateur peut y accéder en déplacement. Donc, que je sois chez moi, au bureau ou en voyage, cela reste fluide et j'ai la possibilité de me connecter sur mon système et de pouvoir travailler comme si j'étais au bureau», explique Alhassane Sow, directeur général de Hpc, une société spécialisée dans la mise en place de solutions de gestion.

Aujourd'hui les entreprises devraient aller vers le Cloud, pour des raisons d'accessibilité et de sécurité. «A tout moment, on peut accéder aux données qui sont stockées et à n'importe quel endroit. Cette accessibilité des données à temps réel est une des raisons pour aller vers le Cloud. Aujourd'hui la sécurité est aussi un élément important pour toute entreprise. En termes de perte de données, le Cloud est moins contraignant», indique Samba Sow, responsable du service technique de Hcp. Selon lui, avec le Cloud, le coût est également moins élevé.