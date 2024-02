Cote d'Ivoire: Concours direct d'entrée à l'Ens (Éducateur) - Voici ceux qui peuvent postuler

Les préinscriptions en ligne pour le concours direct d'entrée à l'Ecole normale supérieure (Ens) d'Abidjan, pour l'emploi des éducateurs ont démarré depuis le jeudi 22 février et prendra fin le vendredi 31 mars 2024.

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne, être titulaire du Deug ou de la licence ou d'un diplôme admis en équivalence. Le candidat doit être né après le 31 décembre 1986.

Le dossier de candidature est composé d'une fiche de candidature en ligne à imprimer comportant les mentions : apte à la visite médicale et paiement du droit de concours (10.000 fcfa droit de concours+ 2.000 Fcfa la pochette du dossier) ; la photocopie non légalisée (sur présentation de l'original) de l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif datant de l'année 2023 ou 2024 ; la photocopie (sur présentation de l'original) de la carte nationale d'identité ou de l'attestation d'identité en cours de validité (recto et verso).

Le dossier comprend également les photocopies non légalisées (sur présentation des originaux) du Baccalauréat et des diplômes requis ou des attestations de réussite en cours de validité et une pochette à retirer au Service des Examens et Concours sur présentation de la fiche de candidature.