Maroc: 18è Congrès mondial des plus belles Baies du monde - Dakhla sonne la mobilisation pour accueillir avec succès cet événement

Dakhla — Une délégation du bureau de l'Association des plus belles baies du monde effectue, du 26 au 29 février, une visite à Dakhla, dans le cadre des préparatifs pour accueillir avec succès le 18è Congrès mondial de cette ONG internationale qui regroupe une quarantaine de baies de différents continents, prévu en novembre prochain.

Composée du président élu de l'Association, Bruno Bodard, et de son vice-président Afrique, Omar Achy, cette délégation a tenu des réunions avec le président du Conseil de la région de Dakhla Oued-Eddahab, Yenja El Khattat, et le wali de la région, gouverneur de la province de Oued-Eddahab, Ali Khalil.

Ces réunions ont été tenues en présence du comité local d'organisation, composé de Mohamed Cherif, président du Club de la baie de Dakhla, de Mireille Malbos, membre de cette association, et d'Omar El Alaoui, vice-président du Conseil régional du tourisme (CRT).

Les deux rencontres ont été l'occasion de souligner l'importance des différents enjeux environnementaux, ainsi que de réaffirmer la disponibilité totale de Dakhla à accueillir les délégués représentant les 44 baies membres de ce réseau mondial et à préparer les meilleures conditions de succès pour cette rencontre internationale.

Le Congrès mondial des plus belles Baies du monde est un espace de dialogue, de débat et d'échange d'expériences dans les domaines de la préservation et la valorisation de ces espaces naturels et du développement durable et inclusif.

Le Congrès mondial qui aura lieu à Dakhla permettra de mettre en avant le potentiel touristique et économique de cette région, ainsi que les efforts engagés par les pouvoirs publics pour promouvoir les énergies renouvelables et la gestion durable des ressources.

Selon les organisateurs, ce conclave international aura une dimension africaine reflétant la vision du Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, visant à faire de Dakhla un carrefour pour le développement en Afrique et dans la région atlantique.

Le congrès illustre, en outre, la détermination de l'Association des plus belles baies du monde à favoriser la coopération et l'échange d'expériences et des pratiques entre les différentes baies membres à travers le monde.

Quelque 120 délégués des quatre coins du monde auront l'opportunité de découvrir les atouts naturels et économiques ainsi que les charmes de la capitale des sports nautiques des provinces du Sud, réputée pour ses plages de sable blanc, ses dunes et sa lagune. Dakhla est aussi une destination prisée pour la pêche en haute mer et l'observation des oiseaux.

Dakhla a rejoint l'organisation mondiale des Plus belles baies du monde, en 2019 à Toyama, au Japon. Il s'agit de la troisième baie marocaine membre de ce réseau, aux côtés de celles d'Agadir et d'Al Hoceima.