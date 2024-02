Afrique de l'Est: Ministre des affaires étrangères de l'Union des Comores déclare que sa présidence a été couronnée de succès

<strong>Addis Ababa — Dans un entretien exclusif avec l'ENA Son Excellence M. Dhoihir Dhoulkamal, Ministre des affaires étrangères de l'Union des Comores a commencé par remercier le gouvernement et le peuple éthiopiens pour leur accueil chaleureux avant de déclarer que leur présidence a été principalement axée sur des sujets tels que la sécurité et l'intégration en accélérant la mise en oeuvre de l'ZLECAF.

Ce fut aussi un moment fort pour faire accepter à l'ensemble des pays africains que notre développement et notre émergence passent par le développement économique en valorisant les matières premières dans nos pays, c'est-à-dire l'industrialisation de l'Afrique et en utilisant nos propres matières premières et nos jeunes ainsi que nos femmes qui sont une véritable chance pour notre développement a-t-il dit.

En ajoutant qu'il fallait utiliser les immenses terres agricoles dont nous disposons pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

En outre le ministre a ajouté que la présidence a été marquée par l'intégration africaine au niveau d'une grande organisation économique mondiale que le G20. Ce qui présente une unique chance pour l'Afrique de pouvoir faire entendre sa voix dans l'architecture financière mondiale et demander au reste du monde de tenir compte des enjeux de l'Afrique sous le plan de la mobilisation financière au monde, notamment la cherté de l'argent puisque aujourd'hui l'Afrique emprunte neuf fois plus cher que le reste du monde. Ceci sera un défi pour le développement de l'Afrique si nous ne pouvons pas voir les problèmes de moyens financiers sous cet angle.

D'autre part il a déclaré que le poids et le remboursement de la dette coûte très cher à la population Africaine et nous empêche d'entreprendre de l'investissement pour atteindre des ODD au niveau de la santé, de l'éducation etc.

Il a noté que l'intégration de l'Afrique a été un grand défis qui ont surmontés.

"Aujourd'hui sur l'initiative du commerce guidé au départ il y avait que sept maintenant ont dépassent la trentaine de pays qui ce sont inscrits dans cette démarche, preuve à laquelle que l'Afrique va s'intégrer avec le commerce".

Il a souligné que le défis du climats et celles de faire reconnaître la spécificité des états insulaires et de faire rentrer l'économie bleu comme étant un des leviers essentiel pour le développement de l'Afrique.