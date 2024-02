Ethiopie: Lancement d'un nouveau livre intitulé « La grande stratégie des deux eaux »

<strong>Addis Ababa — Un nouvel ouvrage intitulé "Two Waters Grand Strategy" a été lancé aujourd'hui à la bibliothèque Abrehot d'Addis-Abeba.

L'ouvrage explore les tendances historiques et contemporaines entourant les ressources en eau de l'Éthiopie et sa coopération mutuelle avec les pays voisins, dans le but de revigorer le dialogue entre les parties prenantes et de façonner le développement.

L'exploration de l'utilisation des ressources en eau et de ses implications pour les perspectives d'avenir de l'Éthiopie devrait constituer une ressource précieuse pour les décideurs politiques, les universitaires et le grand public.

Ce livre de 150 pages et de six chapitres est le fruit d'une collaboration entre l'Institut des affaires étrangères, Walta Media and Communication Corporate, la bibliothèque Abrehot et d'autres personnes et institutions, a-t-on appris.

La cérémonie de lancement, qui s'est déroulée à la bibliothèque Abrehot, a attiré des représentants du gouvernement et des invités de marque.