Ile Maurice: Les élus sollicitent le PM afin que les travaux accélèrent

Les trois élus de la circonscription Vieux-Grand-Port-Rose-Belle, à savoir les ministres Mahen Seeruttun, Naveena Ramyad et la secrétaire parlementaire privée (PPS) Teena Jutton, ont sollicité l'intervention du Premier ministre afin que les travaux qui devront être effectués par le conseil de district accélèrent. Selon eux, beaucoup de projets ne sont pas réalisés et il y a des problèmes par rapport au ramassage des ordures et à l'éclairage des routes, entre autres. Le Chief Executive de ce conseil a été appelé à fournir des explications quant à ces manquements.

Le président du conseil de district, Rajeev Kumar Jangi, qui n'a pas été convoqué à cette réunion, soutient qu'il sait qu'il y a eu des plaintes concernant le conseil. «À maintes reprises, j'ai soulevé le problème du manque de main-d'oeuvre auprès du ministère des Collectivités locales mais rien n'a été fait. Il n'y a que 92 éboueurs pour une population de 116 000 personnes et ils doivent couvrir 24 villages. Nous avons 11 camions et souvent plusieurs d'entre eux tombent en panne. Nous avons un seul électricien. Comment pensez-vous que nous pouvons satisfaire tous ces habitants ? Notre budget est de Rs 294 millions et la part du lion revient aux salaires.»

Rajeev Kumar Jangi ajoute que si le conseil de district bénéficiait du soutien des autorités, les travaux pourraient avancer.