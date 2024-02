Congo-Kinshasa: Football - L'international congolais Héritier Luvumbu signe un précontrat avec V. Club

L'international congolais Héritier Luvumbu a signé officiellement mercredi 28 février un précontrat avec l'As V. Club de Kinshasa pour la saison sportive 2024-2025. Cette signature s'est déroulée en présence du président de ce club, Amadou Diaby.

« Beaucoup d'amour en voyant comment j'ai été accueilli dans mon pays, surtout par la grande famille V. Club, parce que je suis fils de la maison. Et je remercie le président Amadou pour tout ce qu'il a fait dans V.Club. Cela n'est pas donné à tout le monde. C'est le projet du club qui m'a attiré. Un projet d'avenir. Nous avons discuté avec le président et il m'a tout expliqué », a déclaré Héritier Luvumbu.

Les supportes de V. Club doivent attendre encore avant de voir Luvumbu sur terrain.

« Pour le moment, je ne peux pas jouer parce que le club est encore sous suspension. Mais nous avons signé un précontrat. Vous ne me verrez qu'en juin, en match officiel», a ajouté Luvumbu.

Héritier Luvumbu revient au sein du V.Club, après la rupture de son contrat avec son ancien club Rayon sport du Rwanda.

Le Congolais avait lors d'un match de football, après avoir marqué un but, fait le geste dénonçant le silence de la communauté internationale face aux tueries dans l'Est de la RDC. Ce geste consiste à mettre la main droite sur la bouche et des deux doigts sur la tempe.

Une attitude qui n'avait pas plus à son club et la fédération rwandaise de Football, avant de décider de le suspendre pour six mois, suivi d'une résiliation de son contrat.