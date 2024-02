Congo-Kinshasa: L'ESU élabore la stratégie nationale pour la mise en œuvre des enseignements ouverts et à distance

Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), avec l'appui de l'UNESCO, a lancé mercredi 28 février à Kinshasa, l'élaboration de la stratégie nationale de la mise en oeuvre des enseignements ouverts et à distance. Les travaux d'élaboration de la feuille de route budgétisée ont été lancés en présence de 55 acteurs.

La RDC s'apprête ainsi à mettre en place une stratégie nationale lui permettant de rendre effectif les enseignements ouverts et à distance. Ces travaux permettront au pays de se doter d'un document devant valoriser, encadrer et promouvoir l'enseignement à distance et ouvert au niveau supérieur et universitaire.

« L'accès pour tous et partout à l'éducation de qualité est la finalité de cette stratégie nationale », a confié Thierry Abankwi, directeur chef de service de l'enseignement ouvert et à distance.

« L'expérience de la COVID-19 nous a démontré qu'à un moment, on peut arrêter le travail, surtout les enseignements. L'on recherche l'inclusivité de l'éducation. Que tout Congolais ait droit à l'éducation, où qu'il se trouve. Avec les enseignements ouverts et à distance, on peut bénéficier des cours, même à distance », a argumenté Thierry Abankwi.

En fait, malgré la Loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national en RDC, ajoute Thierry Abankwi, malgré la création de la direction chargée de l'Enseignement ouvert et à distance et malgré la loi sur le numérique, la RDC ne dispose pas s de la Stratégie nationale pour la mise en oeuvre effective des enseignements ouverts et à distance.

%

Par conséquent, jusqu'à ce jour, les études en ligne et les diplômes obtenus ne sont pas reconnus.

Relever les défis des infrastructures

Le professeur Henry Kalama Akulez, directeur général de l'Académie des beaux-arts, satisfait de cette initiative, a évoqué les défis auxquels ils seront confrontés.

« Les chefs de travaux qui poursuivent les études de troisième cycle peuvent le faire tout en restant chez eux, tout en continuant à enseigner. Il y a des défis en termes d'infrastructures pour organiser cet enseignement à distance », a relevé Henry Kalama.

Pour Justine Martin, attachée de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France en RDC, cette stratégie est salutaire pour la modernisation de l'enseignement supérieur en RDC.

« Le numérique et les formations ouvertes à distance offrent la possibilité à des apprenants de se former d'où qu'ils soient », précise-t-elle.

Encadrer et promouvoir l'enseignement à distance

Le représentant de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto da Rosa, a rappelé la nécessité de doter la RD Congo d'une stratégie nationale qui devra organiser, encadrer et promouvoir l'enseignement à distance et ouvert d'une part et permettre de mettre en oeuvre la recommandation sur les ressources éducatives libres (REL), adoptée lors de la 40e Conférence générale de l'UNESCO à Paris en novembre 2019, d'autre part.

Ces travaux de trois jours permettront d'élaborer une feuille de route budgétisée.