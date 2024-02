Afrique: Vladimir Petkovic, nouveau sélectionneur de l'Algérie

La Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé ce jeudi 29 février la nomination de Vladimir Petkovic au poste de sélectionneur des Fennecs.

« La FAF annonce la finalisation de l'accord désignant le nouveau sélectionneur national. L'entraîneur Bosniaque Monsieur Vladimir PETKOVIC est le nouveau sélectionneur national », peut-on lire dans un communiqué. Le nouveau sélectionneur national arrivera à Alger dimanche 3 mars et animera une conférence de presse lundi. Vladimir Petkovic remplace Djamel Belmadi qui avait quitté ses fonctions après l'échec à la CAN. L'Algérie avait été éliminée dès la phase de poules.

Ancien entraîneur de Bordeaux

Le contrat de Petkovic devrait être de deux ans et demi. Les objectifs du nouveau coach sont une qualification pour la CAN 2025 et pour la Coupe du monde 2026. Il débutera le mois prochain à l'occasion de deux matchs amicaux à domicile : contre la Bolivie (22 mars) et l'Afrique du Sud (26 mars).

Le Suisse, ancien entraîneur de Bordeaux, n'aura pas la tâche facile. Il reprend une sélection en plein doute. Avant le fiasco en Côte d'Ivoire, les Verts n'avaient pas non plus fait des étincelles lors de la CAN 2021 au Cameroun où ils avaient aussi pris la porte à l'issue du premier tour. Les Fennecs étaient aussi passés à côté d'une qualification pour le dernier Mondial au Qatar.

Vladimir Petkovic a été sélectionneur de la Suisse de 2014 à 2021. Il avait atteint les huitièmes de finale de l'Euro 2016 en France et lors la Coupe du monde 2018 en Russie, avant d'échouer en quart de finale face à l'Espagne lors de l'Euro 2021.