Afrique de l'Ouest: À Accra, le Représentant spécial, Leonardo Santos Simão, salue le rôle central du Ghana dans le renforcement de la sécurité dans la sous-région et souligne l'importance des partenariats pour relever les défis

Dakar, le — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu aujourd'hui une visite de travail de trois jours à Accra, au Ghana.

Au cours de sa visite, M. Simão a été reçu par Son Excellence M. Nana Akufo-Addo, Président du Ghana, avec lequel il a discuté de diverses questions relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région, notamment les menaces persistantes du terrorisme et de la sécurité maritime, et les moyens de renforcer le partenariat entre l'ONU et le gouvernement et le peuple ghanéen.

Le Représentant spécial a salué le rôle de premier plan joué par le Ghana dans la promotion de la sécurité dans la sous-région grâce à son engagement continu en faveur de l'Initiative d'Accra. M. Simão s'est également entretenu avec le Conseiller spécial du Président pour l'Initiative d'Accra, le général de division Francis Adu-Amanfoh, ainsi qu'avec des membres du Corps diplomatique et de l'équipe de pays des Nations Unies.

M. Simao a également participé, le 28 février, à la troisième édition du Forum Kofi Annan sur la paix et la sécurité (Forum KAPS), un événement de haut niveau sur le thème « Migration et résilience sociétale dans un ordre mondial multipolaire : résoudre les conflits et construire la paix en Afrique ».

S'exprimant lors du Forum KAPS, le Représentant spécial s'est dit préoccupé « par la situation des jeunes femmes et hommes qui vivent dans les zones transfrontalières des États sahéliens du Mali, du Burkina Faso et du Niger et des pays côtiers du golfe de Guinée, et qui sont de plus en plus confrontés au dilemme de choisir entre vivre une vie exposée au danger ou éventuellement migrer sous la contrainte extrême pour ne pas porter le fardeau de rejoindre un jour les rangs des groupes terroristes qui parcourent ces zones. »

M. Simao a souligné le rôle central des partenariats pour relever les défis qui compromettent les progrès en matière de paix, de sécurité et de développement durable, et a réaffirmé l'engagement de l'UNOWAS à poursuivre le dialogue avec les partenaires nationaux et les organisations régionales et sous-régionales, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, et l'Initiative d'Accra, entre autres.

Le Représentant spécial a, en outre, souligné qu'un engagement renouvelé en faveur de la bonne gouvernance, du respect de l'état de droit et du renforcement des partenariats entre les États, leurs citoyens et les organisations régionales est nécessaire pour assurer la sécurité et le développement dans la région et au-delà sur le continent. « Cet engagement collectif renouvelé nous aidera grandement à gérer avec succès les migrations et à renforcer la résilience de nos sociétés », a-t-il déclaré.