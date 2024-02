Afrique: Congo/Chine - Emission de l'enveloppe « Premier jour » des 60 ans de coopération

L'ambassadeur de Chine au Congo, Li Yan, a lancé le 29 février, en présence du ministre des Postes et des Télécommunications, Léon Juste Ibombo, l'enveloppe « Premier jour » des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques et de coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo.

Ornée de symboles représentatifs, notamment les drapeaux des deux pays, la route nationale N°1 construite par la Chine et l'école de l'amitié sino-congolaise bâtie par le Congo dans une province chinoise, cette enveloppe postale « Premier jour » émise par la Chine représente une nouvelle tentative de la coopération sino-congolaise dans les domaines de la poste et de la culture. Elle rend hommage au 60e anniversaire des relations sino-congolaises.

« Le lancement de cette enveloppe "Premier jour" représente une nouvelle tentative de la coopération sino-congolaise dans les domaines de la poste et de la culture et rend hommage au 60e anniversaire des relations sino-congolaises. Malgré sa petite taille et son prix comptable, elle témoigne de l'évolution des relations sino-congolaises au cours des 60 ans écoulés et de l'amitié précieuse sans prix entre la Chine et le Congo », a indiqué l'ambassadeur de Chine au Congo.

En effet, connue pour sa conception particulière et une imprimerie de qualité, elle incarne les caractéristiques culturelles des deux pays et met en relief l'amitié et la coopération sino-congolaises.

« Dans le cachet de la poste, deux mains étroitement serrées symbolisent la détermination de nos deux pays de travailler main dans la main, sur ce nouveau point de départ historique, pour réaliser le développement commun et la coopération gagnant-gagnant, en vue de créer un avenir radieux pour les relations sino-congolaises », a précisé la diplomate chinoise.

Pour sa part, saluant l'émission de cette enveloppe qui symbolise tout à la fois la profonde amitié et l'engagement commun d'approfondir davantage les relations dans les années à venir, le ministre Léon Juste Ibombo a souligné que cette enveloppe est aussi l'expression d'un témoignage durable de la coopération fructueuse et de l'amitié que se lient, d'une part, les deux chefs d'Etat, à savoir Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso ainsi que les peuples chinois et congolais, d'autre part.

« Je vois dans le lancement de cette enveloppe le symbole parfait d'un renforcement de notre coopération, notamment dans le domaine de l'économie numérique, 5e pilier stratégique du Plan national de développement 2022-2026 », a déclaré le ministre Ibombo soulignant en passant l'importance des communications postales en tant que vecteur essentiel de rapprochement entre les peuples.

L'année 2024 et le 24 février ont marqué le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo. Au cours des six décennies écoulées, quels que soient les aléas internationaux, les relations sino-congolaises ont connu un développement vigoureux et parcouru un chemin extraordinaire.

La Chine et le Congo ont vu leur confiance politique mutuelle s'approfondir sans cesse, leur coopération pragmatique porter des fruits abondants et leurs échanges humains et culturels. Le partenariat de coopération stratégique global sino-congolais a progressé solidement donnant ainsi un modèle exemplaire dans les relations sino-africaines et la coopération Sud-Sud.