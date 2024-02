Guinée: Grand-mère de Bah Oury - « On lui espérait un destin similaire »

Après la nomination de Bah Oury au poste de premier ministre, les réactions ne tarissent plus. Et l'une des plus émouvantes obtenues est sans doute celle de sa grand-mère Oumou Sadio Bah.

"Il est sorti très tôt du pays suivant ses parents à Dakar, la nouvelle de sa nomination nous a transporté de joie et nous avons communié toute la nuit en famille au village...Personne n'a jamais eu une plainte le concernant quand il était ici, on parle plus de sa générosité et on lui espérait un destin similaire..." .

Un autre vieil homme dénommé Boubacar Kigna rappelle qu'il est le fils de Mamadou et Mariama Ciré Kigna avec qui l'interlocuteur a grandi: "quand ils ont suivi leurs parents au Sénégal, ils ont bien appris et aujourd'hui ils sont utiles à hauteur de ce qu'ils peuvent faire pour nous..."