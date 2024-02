Cameroun: Le TCS lance une enquête sur la gestion de la Fecafoot par Samuel Eto'o

Une tempête judiciaire s'abat sur Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Le Tribunal Criminel Spécial (TCS) a été instruit d'ouvrir une enquête sur sa gestion, notamment des fonds publics. Cette décision intervient dans un contexte où le gouvernement a exprimé sa volonté de revoir en profondeur l'organisation du football au Cameroun.

L'allocution de Paul Biya à la jeunesse le 11 Février 2024 a marqué le début de cette séquence. Le président a souligné l'importance du football et la nécessité d'une meilleure gestion des ressources allouées à ce domaine. Les mesures gouvernementales ne se sont pas fait attendre. Des auditions ont eu lieu au Premier ministère, impliquant même le président de la FECAFOOT. Le rapport final sera soumis au chef de l'État prochainement. De plus, le ministre des Sports, Narcisse Kombi Mouelle, a décidé de ne pas renouveler le contrat de Rigobert Song et de son équipe technique.

Cependant, l'élément le plus significatif de cette offensive judiciaire est l'enquête ouverte par le TCS sur la gestion de la FECAFOOT, particulièrement sur les fonds publics attribués à l'organisation sous la présidence d'Eto'o. Cette enquête est confiée au commissaire divisionnaire Oko Petit Joël, qui devra examiner attentivement l'allocation des fonds par l'État à la FECAFOOT, estimés à près de 30 milliards de Fcfa. De manière spécifique, l'utilisation des 2,7 milliards Fcfa destinés à la Coupe du Monde au Qatar sera scrutée, sans que de justifications claires n'aient été fournies jusqu'à présent.

Un aspect particulièrement préoccupant concerne la gestion de l'équipementier ONE ALL SPORTS. Cette affaire a déjà créé des tensions diplomatiques avec la France, et les réparations pourraient s'élever à plus de 10 milliards de Fcfa. Le contrat avec cette entreprise soulève des questions quant à sa légalité et à la justification des dépenses.

Cette enquête s'ajoute à d'autres enquêtes en cours, notamment sur des allégations de trucage de matchs, ainsi qu'à celles menées par la CAF et la FIFA. L'avenir de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT semble de plus en plus incertain dans ce contexte où la pression judiciaire s'intensifie.