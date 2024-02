Afrique Centrale: L'Université Catholique du Congo - Campus de Mont-Ngafula à l'heure de l'émergence

Il a été organisé jeudi 21 février dernier à l'Université Catholique du Congo/campus Mont Ngafula, la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la Faculté de Médecine par Madame Nyange, membre du Conseil d'Administration de l'UCC, en présence de plusieurs personnalités et institutions catholiques.

En vue, de nouveaux bâtiments devant abriter la faculté de médecine qui propulsera cette alma alter au même niveau que les autres. Pour ce, le Recteur de cette Université, le professeur abbé Léonard Santedi Kikumpu n'a pas caché sa satisfaction en bénissant le Seigneur qui permet de grandes choses dans la vie de ses enfants malgré leur faiblesse.

« Je bénis le Seigneur car c'est lui qui donne à des êtres fragiles que nous sommes la possibilité de produire des œuvres », a-t-il glorifié l'Eternel, tout en remerciant les différentes personnalités et institutions catholiques présentes. Parmi celles-ci, le pouvoir organisateur de l'université du Congo, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo et le comité permanent des Evêques.

Sur la liste, il n'a pas oublié Monseigneur Fulgence Mukeba, président du conseil d'administration de l'Ucc représenté pour la circonstance par Madame Marie Nyange, professeur d'économie à l'université de Kinshasa et le professeur Feltz ancien professeur à la faculté de médecine à l'Université de Kinshasa et actuellement membre du conseil de la santé en Belgique.

Avec une vision de faire mieux et de produire un travail de qualité, l'abbé Recteur de l'Université place toujours le Seigneur au centre de toutes ces réalisations.

Et d'enchaîner : « C'est le Seigneur qui voudrait que l'Université catholique du Congo qui vise l'excellence, puisse se doter également des infrastructures de qualité pour produire un travail de qualité ».

A l'idée de donner des précisions sur le coût et la durée des travaux, il a précisé qu'il prendront 18 mois y compris le système de vidéoconférence et des réseaux dont le coût total avoisinerait une bagatelle somme de six millions de dollars américains.

En tant qu'invité de marque à cette cérémonie, la Banque Commerciale du Congo (BCDC), l'un des partenaires de l'UCC était représenté par Madame Nancy qui, selon son adresse à l'assistance se dit honorée pour le choix porté envers son institution et rassure que cette dernière est décidée d'impacter sur des vies et d'offrir des opportunités de création des richesses et de transformer des vies humaines.

Concernant la capacité d'accueil de ces bâtiments, l'ingénieur Jean Tsaka avait indiqué que ces bâtiments qui accueilleront jusqu'à 3 000 étudiants comprendront au total trois auditoires d'une capacité chacune de 340 places assises. Trois auditoriums de 370 places, quatre autres de 120 et deux de 140 places.

En plus de cela, s'ajoutent des bureaux administratifs et autres compartiments qui vont concourir à l'émergence et la promotion de la modernité.