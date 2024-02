Maroc: Casablanca - Lancement de la 2ème édition des Young Moroccan Architecture Awards

Casablanca — La deuxième édition des Young Moroccan Architecture Awards (YMAA) a été lancée jeudi à Casablanca, pour célébrer la créativité des jeunes talents et promouvoir l'excellence au sein de la communauté architecturale marocaine.

Les YMAA visent à récompenser les jeunes architectes marocains talentueux, âgés de moins de 45 ans, offrant une plateforme mondiale pour mettre en lumière leurs réalisations exceptionnelles. Organisé par le Groupe Archimedia tous les deux ans, l'évènement célèbre l'excellence et contribue à façonner le futur patrimoine architectural du Maroc, tout en stimulant la créativité de la nouvelle génération d'architectes.

"Le Maroc, terre de traditions et d'innovations architecturales, accueille avec enthousiasme la deuxième édition de la compétition des YMAA 2024, dont les prix, décernés par un jury composé d'architectes de renom, mettront en avant les réalisations exceptionnelles conçues par de jeunes architectes nationaux, tous âgés de moins de 45 ans", a annoncé, le président du Groupe Archimedia et co-fondateur du YMAA, Fouad Akalay, lors de la conférence de presse dédiée au lancement de la compétition.

Pour la seconde édition des YMAA, le comité d'évaluation sera constitué de professionnels éminents du domaine architectural, avec à leur tête l'architecte Fikri Benabdallah, président du jury. Il sera accompagné du jury d'honneur, présidé par l'éminente architecte française Odile Decq, a-t-il précisé, notant que les jeunes architectes les plus méritants se verront décerner des prix dans 16 catégories différentes, et trois distinctions spéciales.

De son côté, la co-fondatrice du YMAA et Directrice générale du Groupe Archimedia, Fatim Zahra Akalay, a affirmé que les YMAA, sont une compétition qui vise à mettre en valeur les réalisations architecturales majeures des jeunes architectes du Maroc, soulignant que la typologie de la population des architectes connaît un changement important avec une diminution de l'âge moyen des praticiens. Chaque année, des centaines de jeunes lauréats issus principalement des écoles nationales intègrent le marché du travail et l'intérêt pour le patrimoine architectural ne cesse de croître.

Aujourd'hui plus que jamais, a-t-elle poursuivi, il est nécessaire d'honorer ces praticiens, de stimuler leur créativité, de reconnaître les particularités et les centres d'intérêt de chacun, mais également de donner aux plus talentueux la reconnaissance qu'ils méritent. C'est pourquoi le groupe Archimedia, fort de ses vingt ans d'expérience et d'engagement permanent envers les architectes, a décidé d'organiser les YMAA.

Le processus de sélection se déroulera en deux étapes. En milieu d'année, la soirée des nominés déclarera les architectes et les projets finalistes dans chaque catégorie. Enfin, le 12 décembre 2024 aura lieu la cérémonie de remise des Awards des YMAA en présence des architectes finalistes, des architectes séniors, des institutionnels, des personnalités du monde du BTP (Bâtiments et travaux publics) ainsi celles des arts et de la culture. Les inscriptions pour les YMAA 2024 seront ouvertes, par internet, dès le 29 février 2024, via le site dédié à cet évènement : www.ymaa.ma.