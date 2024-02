Cote d'Ivoire: Gestion budgétaire en mode budget -programmes - La Dgbf consolide les acquis d'une amélioration continue

Yamoussoukro abrite depuis ce jeudi 29 Février le séminaire bilan 2023 et perspective 2024 de la Direction générale du budget et des finances (Dgbbf).

Ce sur le thème : « La Dgbf au cœur d'une gestion budgétaire plus performante » qui vise, selon Traoré Seydou, Directeur général du budget et des finances à faire le point des activités réalisées au cours de l'année 2023 et à définir les grandes orientations pour l'exercice budgétaire 2024 en mettant un accent particulier sur la performance dans gestion budgétaire.

Il s'agira, a précisé Traoré Seydou de faire le point de la mise en œuvre du Plan d'actions stratégiques (PAS) de la Dgbf, de relever les difficultés rencontrées au cours de l'exercice 2023 afin de proposer des mesures correctives et de définir les principales orientations pour 2024 et valider les activités du PAS 2024 de la Dgbf.

En outre, ce séminaire sera l'occasion d'échanger autour de quatre thématiques majeures à savoir le bilan de l'élaboration du budget 2024 et les perspectives pour le budget 2025, le bilan du suivi de l'exécution budgétaire 2023 et la stratégie pour un meilleur suivi de l'exécution budgétaire 2024,la présentation des innovations majeures contenues dans l'arrêté 2024 portant procédures et circuit d'exécution du budget de l'État et ses implications et enfin le point de la mise en œuvre de la certification globale de la Dgbf et les perspectives.

A l'occasion, Vassougbo Bamba, directeur de cabinet adjoint du ministère du Budget et des Finances a relevé que des avancées notables ont enregistrées tout au long de l'année 2023 dans la conduite des opérations budgétaires.

Il s'est félicité de l'amélioration continue de la gestion budgétaire en mode budget -programmes à travers le développement d'applications permettant une bonne préparation et une exécution plus affinée du budget. Il a également noté avec Beaucoup de satisfaction l'exécution réussie du Système de gestion des opérations budgétaires de l'État (Sigobe) dans les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que dans les établissements publics nationaux.

Vassogbo Bamba a salué le dynamisme de la Direction générale du budget et des finances et s'est réjoui des initiatives qui y sont conduites à l'effet de soutenir l'activité économique tout en veillant à préserver les engagements de l'État dans le cadre du Programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international, (Fmi)