Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Mars 2024

Tchad : Tension politique - L’opposant Yaya Dillo tué

Au Tchad, l’opposant Yaya Dillo est mort mercredi 28 février des suites des blessures qu’il a reçues dans l’assaut du siège de son parti. L’annonce a été faite ce 29 février par le procureur près le tribunal de grande instance de Ndjamena, Oumar Kebellaye, lors d’une conférence de presse. Il y aurait eu « des dizaines de blessés et de morts » et « 26 personnes sont interpellées », toujours selon le procureur. À la mi-journée, le calme était revenu mais internet était toujours coupé dans la capitale tchadienne. Au siège du Parti socialiste sans frontières (Psf), derrière les militaires qui interdisent toujours l’accès on peut apercevoir le bâtiment, criblé de balles. Le nombre d’impacts et les trous béants dans les murs témoignent de la violence de l’assaut qui a entraîné la mort de l’opposant Yaya Dillo, au Tchad. Ce dernier a été inhumé en fin de journée. (Source :Rfi)

Cameroun : Football/Cameroun - La Fecafoot va courtiser Hervé Renard

Le président de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o, a annoncé lors d'un entretien accordé à France 24 le mercredi 28 février 2024, l'intention de courtiser le sélectionneur français Hervé Renard pour le banc de la sélection camerounaise. Après avoir annoncé la non-reconduction de son compatriote Rigobert Song au poste d'entraîneur hier, l'ex barcelonais, a indiqué, « J'espère qu'Hervé sera intéressé à entraîner pour nous la meilleure équipe d'Afrique », a lancé l'ex-buteur, lors de son entretien, montrant son intérêt pour le français déjà champion d'Afrique avec Zambie et la Côte d'Ivoire. Cependant, bien vrai que le président de la Fecafoot, montre son intérêt pour le français, Eto'o a aussi indiqué une sélection de deux autres entraîneurs, dont les noms n'ont pas fuité, qui feront l'objet d'appréciation par le président Paul Biya, avant de déterminer le futur sélectionneur du Cameroun pour les prochaines préparatifs de la Can 2025 et le mondiale 2026. (Source : alome.com)

Bénin : Commerce transfrontalier - « notre peuple a intérêt à avoir des relations amicales avec le Niger », Abdoulaye Bio Tchané

Timidement, les activités ont repris au niveau des frontières Bénin-Niger. A la tête d’une délégation partie constater de visu, le ministre Abdoulaye Bio Tchané est davantage convaincu que les peuples du Bénin et du Niger sont faits pour être des peuples amis et frères.En assemblée extraordinaire le samedi dernier, la cedeao a levé les sanctions prises à l’encontre du Niger. L’une des conséquences de cette mesure, est la réouverture de la frontière d’avec le Niger.(Source : acotonou.com)

Santé/lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et la covid 19- Le fonds mondial accorde au Togo des subventions à hauteur de 86,7 milliards Fcfa

Le Togo a bénéficié des subventions du 7è cycle de financement du Fonds mondial (GC7) de lutte contre le Sida, la tuberculose, le paludisme et la Covid 19 (C19RM), le mercredi 28 février à Lomé, lors d’un atelier lancé par le premier ministre, Mme Victoire Tomegah Dogbé.La nouvelle subvention du Fonds mondial au Togo s’élève à 112, 8 millions d’euros, soit environ 74 milliards de Fcfa et qui correspond à une augmentation de plus 14 % par rapport à la subvention du cycle 2021-2023. A ce montant, s’ajoutent 19,37 millions d’euros, soit 12,7 milliards de FCFA de fonds additionnels et de réinvestissement approuvé sur 2024-2025. Ce qui porte les subventions globales à hauteur de 86, 7 milliards de Fcfa pour la période 2024-2026. (source : alome.com)

Niger : Malgré la levée des sanctions - Les frontières entre le Bénin et le Niger demeurent closes

Une délégation ministérielle béninoise, conduite par Abdoulaye Bio Tchané, Romuald Wadagni et Gaston Dossouhoui, s'est rendue à Malanville, à la frontière entre le Bénin et le Niger le mercredi 28 février, suite à la levée des sanctions de la Cédéao, comme rapporté par un média local béninois. Bien que des mesures aient été prises pour faciliter la circulation du côté béninois, le Niger n'a pas encore levé ses dispositifs de fermeture de la frontière. (Source : aniamey.com)

Mali : Violents affrontements et mort d’un étudiant – Le gouvernement suspend les activités de l’Aeem

Dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a suspendu les activités du bureau de coordination de l'Association des Elèves et Etudiants du Mali (Aeem) dans l'espace universitaire jusqu'à nouvel ordre suite à un violent affrontement causant la mort d'un étudiant et faisant plusieurs blessés. (Source : abamako.com)

Maroc : Formation professionnelle - une délégation marocaine en mission à Ouagadougou

Une délégation marocaine, composée de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (Amci) et de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Ofppt), est actuellement en mission au Burkina Faso dans le cadre de leurs relations de coopération bilatérale dans le domaine de la Formation Professionnelle, a-t-on appris de Sidwaya le jeudi 29 février 2024.En tant que membres de l’Alliance Africaine pour le Développement de la Formation Professionnelle, lancée à Meknès le 18 avril 2017, le Maroc et le Burkina Faso entretiennent de bonnes relations. La délégation marocaine vise à renforcer ces liens de coopération. (source : aouaga.com)

Burkina Faso : Droits de l’Homme - Hrw accuse le régime d’intensifier la répression contre les dissidents

Human rights watch (Hrw) a accusé mercredi la junte au pouvoir au Burkina Faso d’intensifier les enlèvements de personnalités critiques du régime et d’user de méthodes « de plus en plus brutales » pour réduire au silence les voix dissidentes. « La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso procède de plus en plus à des enlèvements d’activistes de la société civile et d’opposants politiques dans le cadre de sa répression de la dissidence pacifique », affirme l’Ong dans un rapport.(Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Alimentation scolaire - Abidjan veut étendre le programme des repas scolaires au préscolaires

La Côte d’Ivoire entend œuvrer à la mise en place des unités de production de bio gaz, d’élaborer un projet de loi sur l’alimentation scolaire d’ici fin juin 2025 afin de garantir que chaque enfant du pays est accès à un repas nutritif à l’école, a indiqué la Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, le professeur Mariatou Koné dans sa déclaration, à l’occasion de la 9e édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire célébré le 1er mars 2024. Pour cette année 2024, le thème de la 9e édition de cette Journée, retenu par l’Union Africaine porte sur : « Investir dans l’alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs - pour un avenir inclusif et prospère du continent africain ». (Source : fratmat.info)

Sénégal : Drame de l’émigration à Saint-Louis - Macky Sall exprime sa tristesse et sa solidarité

Le président de la République Macky Sall a fait état de sa grande tristesse après le décès de 25 personnes aux larges de Saint-Louis après le chavirement de leur embarcation. Le drame s'est joué, le mercredi 28 février 2024, lors d'une tentative d'immigration clandestine qui a vu plus de trois candidats à l'émigration embarquer dans une pirogue qui n'atteindra jamais sa destination. Alors que les opérations de secours se poursuivent, le chef de l'État adresse ses pensées aux familles des victimes. «C'est avec une profonde tristesse que j’exprime ma compassion et ma solidarité, suite au tragique chavirement d'une pirogue au large de Saint Louis, ayant coûté la vie à une vingtaine de migrants. En ces moments difficiles, nos pensées et nos prières accompagnent les familles et proches des victimes », a écrit le président Macky Sall sur le réseau social X, anciennement Twitter. (Source : adakar.com)