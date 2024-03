Guinée: Le premier ministre Amadou Oury Bah officiellement installé dans ses fonctions

Conakry, 29 février 2024 - 48 heures après sa nomination, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Amadou Oury Bah a été officiellement installé dans ses fonctions par le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Général Amara Camara.

La cérémonie d'installation à la Primature a connu la présence des membres du CNRD, du cabinet civil de la Présidence de la République, du cabinet de la Primature, des Secrétaires Généraux des départements ministériels et de quelques acteurs politiques.

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République a loué les efforts déployés par le Premier Ministre sortant, le Dr. Bernard Goumou, durant les 18 mois passés à la tête du Gouvernement. Il a notamment cité la conduite du dialogue social sur toute l'étendue du territoire national, les chantiers des infrastructures aéroportuaires et routières, la gestion de la crise liée à l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, l'assainissement du fichier de la Fonction publique, et la signature des contrats de performance avec les ministères.

Par la suite, le Général Amara Camara a rappelé au nouveau locataire du Palais de la Colombe les responsabilités qui incombent à un Chef du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, avant d'ajouter les qualités nécessaires pour mener à bien ses missions : intégrité, discernement et dévouement.

« Tout ce qui a un commencement a une fin », a introduit pour sa part le docteur Bernard Goumou. Il a rendu grâce à Dieu et exprimé sa reconnaissance envers le Président de la République pour la confiance et le soutien « exceptionnel » dont il a bénéficié dans ses fonctions. Le Premier Ministre sortant a enfin indiqué toute sa disponibilité à accompagner le CNRD et son successeur à la tête du Gouvernement.

En réponse, le Premier Ministre entrant, Amadou Oury Bah, a assuré : « Sachez que je ne manquerai aucune occasion pour vous solliciter afin que nous puissions mieux servir et mieux assurer la mission qui nous est confiée par le Président de la République». Il a par ailleurs apprécié les efforts fournis par le Gouvernement précédent dans la résolution des crises et épreuves auxquelles il a été confronté. Il a cependant relevé la nécessité absolue de mettre les acquis au service du renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale, gage certain d'un développement durable et harmonieux.

Concernant les dossiers prioritaires du prochain Gouvernement, le Premier Ministre a évoqué la situation des sinistrés suite à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, ainsi que la nécessité de développer davantage les infrastructures et de restaurer le vivre-ensemble pour aboutir à une réconciliation nationale pérenne et solide.

Le Premier Ministre Amadou Oury Bah a ajouté que ce dernier chantier « tient beaucoup à coeur à son Excellence, le Président de la République, car l'unité, la fraternité et la solidarité entre tous les Guinéens sont les piliers de notre capacité à être ce que nous sommes, à savoir un pays et un peuple souverains.»